Svelate le cause della morte di Monica Sirianni, l’ex concorrente del Grande Fratello 12 morta all’età di 37 anni. La donna aveva avuto un malore all’interno di un bar mentre era con alcuni amici. Da lì il tempestivo ricovero d’urgenza in un ospedale della zona ma per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza si trovava a Soveria Mannelli (Catanzaro) dove viveva, ora sembra che la sua salma sarà trasferita a Sydney, in Australia. Il motivo è semplice, proprio come la ragazza aveva raccontato al Grande Fratello 12, quello presentato da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta ed ultima volta dall’opinionista Alfonso Signorini.

Proprio Monica Sirianni aveva detto di essere figlia di emigranti calabresi residenti a Sidney. Proprio per le sue origini Monica nel 2011 era riuscita a partecipare come concorrente al Grande Fratello. La Gazzetta del sud a riguardo scrive: “La prematura scomparsa di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12 e insegnante di inglese, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità di Soveria Mannelli e tra i suoi ex compagni d’avventura del reality show”.





Svelate le cause della morte di Monica Sirianni

Poi fa riferimento al trasferimento della salma verso l’Australia: “Ora, l’ultimo viaggio di Monica Sirianni sembra destinato a compiersi verso l’Australia, dove i suoi genitori, ancora residenti a Sydney, attendono il rientro della salma della figlia. Un tragico epilogo per una giovane donna che, a dispetto delle difficoltà, aveva scelto di seguire il proprio cuore e di ritornare nella terra d’origine”.

Eppure la domanda che molti in questi giorni si sono fatti sulla scomparsa dell’ex gieffina è: com’è morta Monica Sirianni? Quali sono le cause della morte? A renderlo noto, almeno in parte è Fanpage che online scrive: “I siti locali calabresi fanno sapere che si escludono responsabilità di terzi, probabile sia stata colpita da un’infarto”.

E ancora: “Sulle effettive cause della morte della 37enne i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno avviato accertamenti”. Non si sa ancora bene, quindi, cosa ci sia dietro la morte di Monica, se un problema congenito mai scoperto o un terribile e tragico infarto senza spiegazioni. In fondo ora come ora, poco importa.

