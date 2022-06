“Avete visto che ha fatto?”. Luca Salatino, il gesto di Soraia Allam confonde il pubblico di UeD

Soraia Allam e Luca Salatino, aria di crisi di coppia? Solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Luca avrebbe fatto la conoscenza della mamma del suo fidanzato. Un momento molto importante per una coppia eppure dalle recenti dichiarazioni di Soraia pare che le cose non vadano molto bene. Il suo post mette in allarme i fan.

Soraia Allam e Luca Salatino, aria di crisi? Il gesto confonde tutti. I fan li avevano lasciati in un momento molto importante dopo le presentazioni ufficiali tra l’ex corteggiatrice e la mamma di Luca. Il tutto ovviamente è stato immortalato su Instagram. Drante l’incontro a Roma non sono mancate le battute e le frecciate ironiche dell’ex tronista per la fidanzata. “Mamma mia, tutta vestita acrilico con gli stivali”.





Soraia Allam e Luca Salatino, aria di crisi?

Soraia Allam ha dunque fatto la conoscenza di mamma Rita e come si può ben immagina, il lieto evento prometterebbe per il meglio. Eppure nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice avrebbe affermato qualcosa che metterebbe in crisi la situazione: “Esiste per tutti il giorno zero”. (Luca Salatino e Soraia Allam, aria di crisi: “Ci sono difficoltà”).

Con queste parole, Soraia Allam non ha certamente lasciato i fan con un buon presentimento. I dubbi a cascata: si tratta di un momento di crisi con Luca Salatino? Lei in diretta su Instagram durante la spesa a Como, mentre lui al mare con amici a Fregene.

Come spesso accade in questi casi, i sospetti non fanno troppa fatica a correre veloci. Sarebbero tutti indizi che porterebbero a pensare a qualcosa con tutto il sapore di una maretta di coppia. Come ben si sa, la coppia al momento ha deciso di viversi a distanza. Luca infatti lavora a Roma, mentre Soraia vive a Como. Cosa succederà? Al momento si attende che qualcuno dei due rompa il silenzio sulla questione.

