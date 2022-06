Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam a poche settimane dalla scelta le parole della dama sulla storia con il tronista. Una storia finita subito sotto i riflettori tra alti e bassi già all’interno dello studio. Raccontava Luca: “Vedevo distante lei e di conseguenza mi sono allontanato. Parlandone insieme, ho capito che in realtà il suo atteggiamento era dovuto a ciò che io stavo facendo, ammetto che non deve essere stato facile per lei vedermi uscire con un’altra ragazza in una fase tanto avanzata del percorso”. Parole a cui poi avevano fatto seguito quelle di ringraziamento.



“Vorrei che di tramonti ce ne fossero tanti altri……insieme! Un anno intenso, vissuto tra gioie e paure,tra incomprensioni e lacrime. Ma un anno fatto anche di risate e sentimenti. Un percorso che mi ha regalato tanto, insieme a persone fantastiche. Una famiglia,@uominiedonne avete lasciato un’impronta indelebile nel mio cuore”, aveva spiegato Luca.





Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Allam: la distanza è un problema



Ora è la volta di Soraia di parlare. L’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune curiosità dei fan confessando che le piacerebbe molto poter andare a convivere con Luca ma che gli ostacoli non mancano. Soraia vive infatti a Como mentre l’ex tronista a Roma.”Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. (Leggi anche “La scelta di Luca? Un ripiego”. UeD, lascia a sorpresa studio e tronista e una volta fuori racconta tutto)



L’ex corteggiatrice ha parlato dei suoi sogni, tra cui quello di avere presto una famiglia: “Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non desidero altro, con la mia famiglia e il mio lavoro. Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto.” Alla domanda “dove vivreste tu e Luca“, ha risposto: “Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni.”



Su Luca ha poi aggiunto. “Un suo pregio è che è estremamente buono, affidabile, di cuore, uomo di vecchi valori, sani principi. Difetto: quando va in fissa con una parola non la molla più. Sulla sua ex “rivale”, Lilli Pugliese, Soraia ha detto: “Non siamo amiche ma ovviamente le auguro ogni bene però.” Sempre su Lilli aveva detto: “La trovo una ragazza dolce ed educata, molto in gamba”, ma “Il punto però è che io e Lilli siamo davvero molto distanti nel modo di pensare quindi non credo che in un altro contesto avremmo potuto legare”.

