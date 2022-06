Prosegue la vita di coppia tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e alla fine il tronista ha scelto la ragazza. Dopo l’esperienza all’interno del dating show è arrivato il momento di vivere la quotidianità per la coppia e le difficoltà non mancano come ha evidenziato Soraia rispodendo alcune curiosità dei fan confessando: le piacerebbe molto poter andare a convivere con Luca Salatino, ma che gli ostacoli non mancano.

Soraia Allam Ceruti vive infatti a Como mentre l’ex tronista a Roma. “Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi molto bene”. L’ex corteggiatrice ha parlato dei suoi sogni, tra cui quello di avere presto una famiglia: “Tra dieci anni? Vorrei essere appagata e serena, non desidero altro, con la mia famiglia e il mio lavoro. Una via semplice e piena d’amore, il motore di tutto.” Alla domanda “dove vivreste tu e Luca”, ha risposto: “Dove ci porta il cuore. Roma? Valuteremo ogni possibilità, è ancora troppo presto per prendere decisioni”.





Luca Salatino Soraia conosce la mamma Rita

Nel frattempo è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali in famiglia anche per Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. I due ragazzi hanno deciso infatti al momento di non improvvisare una convivenza, ma di vivere un amore a distanza. Lei infatti vive a Como, mentre l’ex tronista lavora a Roma. La coppia si vede di conseguenza durante il weekend e ha passato insieme lo scorso fine settimana. È stata l’ex corteggiatrice questa volta a raggiungere il fidanzato, che in precedenza era stato a Como per conoscere gli amici e i posti frequentati dall’italo-egiziana.

Ora è stata lei a entrare nella quotidianità di Luca Salatino che per l’occasione le ha presentato la donna più importante della sua vita: la mamma Rita. Il tutto ovviamente è stato immortalato su Instagram. Luca e Soraia sono una delle coppie più simpatiche nate a Uomini e Donne. La corteggiatrice ha finalmente conosciuto la mamma del compagno e in questi giorni, durante l’incontro a Roma non sono mancate le battute e le frecciate ironiche dell’ex tronista per la fidanzata. “Mamma mia, tutta vestita acrilico con gli stivali”.

In questo modo Luca Salatino ha commentato così l’outfit della fidanzata. Poi ci sono state delle battute che l’hanno fatta molto sorridere. Soraia Allam Ceruti sembrava molto felice nel rivedere dopo qualche giorno il suo ragazzo. Anche la colazione è diventata lo scenario di un simpatico siparietto per la coppia. Luca Salatino infatti ha ripreso la Allam per aver chiamato il classico cornetto “brioche”. La querelle sulla colazione ha finito per diventare anche oggetto di un vero e proprio sondaggio su Instagram.

“Non avevamo dubbi”. UeD, Luca Salatino e Soraia Allam: la notizia raggiunge Maria De Filippi