“Non avevamo dubbi”. UeD, Luca Salatino e Soraia Allam: la notizia raggiunge Maria De Filippi

Uomini e Donne, ascolti tv boom per la scelta di Luca Salatino. Il tronista, che alla fine ha scelto Soraia, ha conquistato proprio tutti. Ad aumentare la tensione, e lo share, probabilmente è stata la decisione di non scegliere Lilli. Una decisione che Luca aveva argomentato ampiamente. “Questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”.



E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza paure, che si è scrollata di dosso tutto quello che la teneva bloccata. Credo che tutto quello che c’è si è visto in questa ultima esterna” – dice il tronista visibilmente emozionato. Credo di aver trovato una donna con dei valori e tornassi indietro non cambierei niente”.





Uomini e Donne ascolti tv boom per Luca Salatino



“Poi alla fine è uscita la parte più bella di te però alla fine ho dovuto ascoltare il cuore” dice il tronista motivandole la sua non scelta. La corteggiatrice scoppia in lacrime con Maria De Filippi che interviene “sei una ragazza speciale, hai diritto ad una persona che ti ami tanto. Hai tutta la vita davanti”. Mentre arrivano voci che vogliono Lilli sul prossimo trono ecco che una bella sorpresa arriva per Maria.



La scelta di Luca, infatti, ha registrato oltre 3 milioni di spettatori e uno share al 30.68%. Sebbene Uomini e Donne non sia certamente un prodotto nuovo, il format funziona, appassiona diverse generazioni che premiano con ascolti stellari ma anche una grandissima risposta sui social, come ad esempio Twitter dove la trasmissione è spesso in trend. Un risultato quindi storico ma che non sorprende più di tanto.



Lo conferma il direttore di rete, Giancarlo Scheri, che ringrazia anche Maria De Filippi per “l’ennesima fatica, coronata da ascolti sempre più brillanti e il team produttivo e autoscale Fascino, che contribuisce in maniera essenziale alla riuscita del programma”. Ora appuntamento a settembre per l’edizione numero 26 che promette di regalare molte altre sorprese.

