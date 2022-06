Uomini e Donne, Ida Platano contro Riccardo Guarnieri. La dama avrebbe deciso di mettere definitivamente un punto sulla loro storia. A rivelare cosa è successo dopo la fine del dating è stato Riccardo. Che, prima di rivelare tutto al magazine di Uomini e Donne, ha fatto un passo indietro: al momento in cui qualcosa è cambiato. “Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla”.



“Ma mi sono bloccato ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020 […] I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”. Poi Riccardo ha raccontato alcuni particolari della famosa cena lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti dei telespettatori.





Uomini e Donne, Ida Platano contro Riccardo Guarnieri: cosa è successo



“Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato”. Riccardo spiega che per lui quei gesti avevano poco senso: ben altro per Ida Platano.



“Lei, invece, nei giorni successivi alla cena mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo. Quello che volevo io era andarci con i piedi di piombo. Avevo bisogno di capire se questi due anni lontani ci erano serviti, se avevamo imparato dagli errori”. Poi la rivelazione subito dopo la scelta.



Ha spiegato ancora Riccardo Guarnieri. “Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”. Insomma, la storia tra i 2 è definitivamente al capolinea.

“Ho visto tutto”. Ida Platano, nuova mazzata ma fuori da UeD. E ovviamente c’è di mezzo Riccardo