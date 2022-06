“Ho visto tutto”. Ida Platano, nuova mazzata ma fuori da UeD. E ovviamente c’è di mezzo Riccardo

Ida Platano a Uomini e Donne ha vissuto altri momenti davvero difficili. Quando Riccardo Guarnieri è tornato nello studio, in tanti hanno sognato una reunion amorosa e indubbiamente anche la dama ci ha sperato a lungo. Ma le cose non hanno preso la giusta direzione e le strade si sono divise ancora una volta. Nelle ultime ore a parlare è stata una persona che la conosce molto bene e che ha usato parole nette nei suoi confronti. Non sappiamo come Ida prenderà queste affermazioni.

A proposito di Ida Platano a Uomini e Donne, questo ex cavaliere ha dichiarato nel corso di una diretta su Instagram con Opinionista Social: “Ho visto le ultime puntate dove è successo il caos, ho visto lei tremante e obiettivamente se devo vedere chi è innamorato, è talmente palese in tutta questa storia. Se devo mettere la mano sul fuoco su uno dei due, la metto su di lei. Devo però dire la verità: quando ci eravamo conosciuti l’argomento Riccardo Guarnieri non usciva mai fuori, sono sincero”.





Ida Platano a Uomini e Donne, parla l’ex cavaliere Marcello Messina

Poi parlando sempre di Ida Platano a Uomini e Donne, l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha aggiunto: “Secondo me lei uscirebbe domani, se le cose andassero bene sarebbe ben contenta di non rientrare. Se lui dicesse ok usciamo, lei esce domani. Riccardo comunque non lo conosco, ma mi sembra un uomo di 44 anni legato a ciò che pensano gli altri. Ha questa mentalità molto meridionale, cosa dice il paese e le persone. A me personalmente non frega niente della gente”.

Colui che ha parlato con l’Opinionista Social nella diretta Instagram è stato Marcello Messina, il quale è stato molto drastico su Ida Platano: “A Uomini e Donne non tornerei per lei perché per me è una storia passata. Le voglio bene dal punto di vista umano, l’ho sentita per il mio compleanno l’ultima volta. Lei comunque è cambiata da quando Riccardo è ritornato, con lui all’interno dello studio non riuscirà a creare niente di importante. Non lo dico questo con cattiveria, mi dispiace ma purtroppo è così”.

E proprio su Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è scagliato contro il pubblico nelle scorse ore. Stando a quanto riferito da Blasting News, queste sono state alcune delle principali reazioni dopo la decisione di Ida Platano e di Riccardo Guarnieri di non tornare insieme: “A settembre di nuovo insieme, ora in vacanza e ognuno per la propria strada. Tanto poi si ritroveranno a Uomini e Donne e ripartirà la telenovela”.

“Falsi, ecco cosa fanno ora”. UeD: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, caos dopo l’ultima decisione