Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne sono stati i protagonisti delle ultime settimane. Inizialmente si era sperato davvero che potesse rinascere quell’amore interrotto tempo fa, infatti le premesse sembravano essere buone. Poi man mano che la frequentazione è proseguita, sono subentrati nuovamente diversi problemi e il risultato conclusivo è stato fallimentare. Purtroppo si sono registrate ancora una volta delle liti sempre più frequenti e la decisione finale è stata una naturale conseguenza.

Ma di Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si è parlato solamente a Uomini e Donne. Lei è anche stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e il pubblico l’ha criticata. Dopo un’uscita insieme Ida Platano ha litigato con Riccardo Guarnieri accusandolo: “Non sei chiaro, mi vuoi intortare solo con le parole”. E poi si è quasi sentita male a causa del nervosismo. Qualche ora dopo, invece, i telespettatori hanno ascoltato Ida mentre decantava le lodi del suo amore per Riccardo. Davvero una pessima scelta di tempi. Non perdonata dai telespettatori.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a Uomini e Donne critiche del pubblico

Una volta che hanno tirato le somme, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno comunicato durante una delle puntate di Uomini e Donne di non volerci più riprovare. Quindi, la speranza legata ad un nuovo fidanzamento si è fermata bruscamente. Quando la loro scelta è diventata ufficiale, i telespettatori però non ci hanno visto più e hanno iniziato ad attaccarli pesantemente. Il sito Blasting News ha infatti riportato alcuni dei commenti più furiosi del pubblico: andiamo a leggerli insieme.

Stando a quanto riferito da Blasting News, queste sono state alcune delle principali reazioni dopo la decisione di Ida Platano e di Riccardo Guarnieri di non tornare insieme: “A settembre di nuovo insieme, ora in vacanza e ognuno per la propria strada. Tanto poi si ritroveranno a Uomini e Donne e ripartirà la telenovela”, “Tanto li rivedremo a settembre per un’altra farsa”, “Questi due sono falsi”. Quindi, c’è chi ipotizza che sia tutta una messinscena e che poi dopo la pausa estiva potrebbero ritornare in studio.

E su Ida e Riccardo era intervenuta anche Ursula Bennardo: “Siamo persone molto diverse, lei parte a mille…Penso che concretizzare in fretta sia un atteggiamento che fa scappare chi ti sta di fronte. Purtroppo penso che la felicità bisogna prima trovarla in se stessi per poter poi trovare un amore ma non dipendendo da esso”.

“La peggiore di sempre”. Prima UeD poi Verissimo, ma si mette male per Ida Platano