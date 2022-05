Uomini e Donne ancora nell’occhio del ciclone. Nella puntata di ieri è stato smascherato in diretta il cavaliere Gianluca. Una ragazza ha chiamato spiegando: “Lui era con una donna abbastanza giovane e si sono scambiati un bacio che tutto era tranne amichevole…Era un bacio non molto bello da vedere onestamente…”. Gianluca ha confermato di essere andato a un ristorante a Tortona, ma con la famiglia: “Stavo con mio cugino, sua moglie e la loro figlia…Era il compleanno di mio cugino. Questi baci non ci sono mai stati…Assolutamente no…”.



Vero, no? Di sicuro Tina Cipollari non crede alla versione di Gianluca: secondo lei i particolari sono troppo dettagliati. Come non crede alla coppia formata da Riccardo e Ida sui quali piomba un’anticipazione bomba: Riccardo Guarnieri e Ida Platano non tornano insieme. Una doccia gelata per i fan che si aspettavano ben altro finale. Il motivo? Sembra che la coppia sia arrivata ai ferri cortissimi durante una delle esterne.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano non tornano insieme



Nei giorni scorsi lei e il cavaliere Riccardo Guarnieri erano stati al centro di violente critiche. “LA tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. Scrive un utente sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. E non finisce qui. “Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”.



Nei giorni scorsi Riccardo aveva fatto apprezzamenti su una ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Federica Aversano. Parole a seguito delle quali erano arrivate le considerazioni proprio di Federica. “Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”.



Tornando all’esterne. Sembra che non abbiano portato a qualcosa di positivo, dato che non sono serviti a rimettere in piedi i cocci di questa storia d’amore, che può essere definita a dir poco “tormentata”. Riccardo e Ida , infatti, nel corso dell’ultima registrazione del programma, hanno raccontato che in queste nuove uscite fatte insieme non sono mancati i momenti di scontro, tali da portarli a capire di non essere ancora compatibili del tutto.

“Ha detto no”. UeD, Ida Platano non si presenta e si scopre perché. Riccardo Guarnieri umiliato