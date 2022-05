Riccardo Guarnieri e Ida Platano ancora sotto la lente di ingrandimento dei fan di Uomini e Donne. Nonostante le rassicurazioni le cose non tornano. Nei giorni scorsi a parlare era stata Maria Grazia che con Riccardo ha chiuso dopo pochi giorni. La dama ha parlato a 360 gradi della sua esperienza nel dating mettendo l’accento sui personaggi più chiacchierati. Da Diego Tavani ad Armando Incarnato, a sua volta al centro di violente polemiche nelle settimane scorse, fino alla coppia più discussa in assoluto.



Appunto Riccardo Guarnieri e Ida Platano. “Armando mi aveva colpita fin da subito, ma alla fine non ci sono mai uscita” ha spiegato Maria Grazia. Di Diego, il quale ha da poco abbandonato lo studio con Aneta, ha invece detto: “A livello personale la cosa non mi ha colpita: tra noi c’è stata una semplice amicizia per quanto con lui mi sono sempre trovata a mio agio, ma, purtroppo. quel qualcosa non è scattato. Da spettatrice esterna, invece, credo che Diego non fosse poi così deciso a uscire con Aneta e concludere il suo percorso”.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano, cosa non convince



Poi ha spostato l’attenzione su Riccardo Guarnieri e Ida Platano. “Credo che tra Ida e Riccardo qualcosa sia rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente. Non credo assolutamente che Riccardo sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida quindi sì, anche con il senno di poi ci uscirei perché non vedo niente di male nella sua affezione a lei”.



Su Ida, d’altro canto, Maria Grazia ha aggiunto: “Non lo so se Ida sia ancora presa da Riccardo. Quando le viene chiesto, rimane in silenzio. Probabilmente lei ancora qualcosa prova”. E ancora: “Non ho detto a Riccardo che mi ha delusa. Nei miei confronti, secondo me, è stato un po’ infantile”. Il motivo? Secondo Tina Cipollari qualcosa sta bollendo in pentola tra Riccardo e Ida.



Nonostante Riccardo ha voluto più volte ribadire che si tratta solo di amicizia, ma dai suoi comportamenti molti pensano che ci sia qualcosa di più. In diverse occasioni sono emersi non pochi dubbi sul loro rapporto, espressi anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari convinti che tra i due ci sia qualcosa di più. Soprattutto Tina ha chiesto spiegazioni sulle continue attenzioni che lui le rivolge. Secondo l’opinionista una chiaro segno di interesse.

