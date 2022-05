Ida Platano assente a Uomini e Donne. La dama non si è presentata in studio e immediatamente si sono scatenati i fan del programma. Dietro la scelta di Ida ci sarebbe un motivo ben preciso. Nei giorni scorsi lei e il cavaliere Riccardo Guarnieri erano stati al centro di violente critiche. “LA tarantella di Ida e Riccardo, andrà avanti fino alla fine di maggio quando il programma andrà in vacanza per poi ricominciare a settembre”. Scrive un utente sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne. E non finisce qui.



“Ida e Riccardo show. Mamma mia che noia sti due. Ida sempre a ripetere le stesse cose”. Nei giorni scorsi Riccardo aveva fatto apprezzamenti su una ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Federica Aversano. Parole a seguito delle quali erano arrivate le considerazioni proprio di Federica. “Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”.

Ida Platano: età, altezza, figlio e peso. Temptation Island, la fidanzata di Riccardo Guarnieri





Ida Platano assente a Uomini e Donne: spunta Marco



Federica Aversano confessava che Riccardo Guarnieri “a primo impatto” le piace e lo trova “interessante”. Parole che probabilmente non avevano fatto piacere a Ida Platano che con Federica Aversano aveva avuto una discussione in studio. Studio dal quale Ida Platano è di nuovo assente. Così rivelano le anticipazioni del 17 e 18 maggio.



Secondo i ben informati Ida Platano avrebbe deciso di non partecipare alle nuove puntate del programma complice anche l’assenza in studio di Marco, il cavaliere che sta frequentando in queste settimane, con cui si è vista diverse volte anche fuori dallo studio televisivo di Uomini e donne. Uno schiaffo in faccia a Riccardo.



Prima che arrivasse la notizia di Ida Platano assente da Uomini e Donne Riccardo Guarnieri era infatti tornato all’attacco. Nel corso di una delle ultime puntate aveva infatti spiegato come aveva il desiderio di uscire in esterna con Ida. Desiderio, a quanto pare, tramontato definitivamente e che sembra scrivere la parola fine su loro due

“Non è mai troppo tardi…”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la svolta a UeD