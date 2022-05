Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme a UeD. Dopo mesi di assenza e dopo aver chiuso la storia con Roberta Di Padua, il cavaliere di Taranto è tornato in studio e, ovviamente, la cosa non ha lasciato indifferente la dama di Brescia, che con lui ha avuto una storia tormentata anni fa.

Da quando Riccardo Guarnieri è di nuovo in studio ha iniziato a conoscere diverse donne, ma non solo non ha mai ‘concluso’ la frequentazione fuori dal programma ma in tutte le puntate andate in onda finora ha tenuto banco la suo rapporto con Ida Platano. Che, sostiene da sempre, Tina Cipollari, sarebbe ancora innamorata di lui.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano insieme: svolta a UeD

Ciò nonostante nelle ultime puntate di UeD non sembrano esserci presupposti perché Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornino insieme ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato. Lo sostengono le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover che parla di “svolta” per la ex coppia.

C’è freddezza tra i due, dopo aver ascoltato il brano ‘Fai Rumore’ di Diodato lui è uscito dallo studio in lacrime e subito rincorso dalla dama. Poi avrebbe spiegato che il “brano gli ricorda la proposta di matrimonio che aveva fatto ad Ida”, ai tempi della loro relazione. Rientrati in studio, Riccardo Guarnieri e Ida Platano avrebbero ballato insieme, commossi.

Stando alle anticipazioni, durante il ballo lei gli avrebbe sussurrato: “Non è mai troppo tardi” ma senza ottenere risposte. Nemmeno dopo, da qui Ida Platano avrebbe lasciato lo studio, rincorsa da Riccardo con cui avrebbe discusso. Dopo essere rientrati e dopo l’ennesimo litigio con Armando Incarnato e Tina Cipollari, il colpo di scena: lui avrebbe invitato la dama a cena e lei avrebbe accettato, si legge.

