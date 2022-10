“Insieme a lei”. Sorpresa Eros Ramazzotti: beccato nella notte con la nuova fiamma

La vita sentimentale di Eros Ramazzotti di nuovo al centro delle cronache di gossip. Già la scorsa estate il cantante romano era stato paparazzato a Mykonos in compagnia di una donna. Mentre stava preparando il suo tour mondiale partito il 15 settembre da Siviglia il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lo aveva beccato insieme a una misteriosa donna, in una lussuosa villa sull’isola greca, la stessa dove lo scorso anno era stato beccato in compagnia di una ragazza diversa. I due si rilassano in piscina, prendono il sole, si scambiano baci e carezze d’intesa.

Eros Ramazzotti ha avuto due grandi amori nella sua vita: la relazione con Michelle Hunziker (con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti) e quella con Marica Pellegrinelli (sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio). Entrambe le sue ex si sono rifatte una vita: la conduttrice si è risposata (e poi separata, e ora forse rimessa insieme) con Tomaso Trussardi, mentre la modella è felice con William Djoko.

Eros Ramazzotti, nuova ragazza per il cantante romano

Eros Ramazzotti è solitamente molto riservato riguardo la sua vita privata. Ecco perché le foto che lo ritraggono accanto ad una donna sono sempre molto rare. E nelle ultime ore il gossip si è nuovamente tornato ad interessare della vita privata del cantante. Colpa delle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donne che lo immortalano insieme ad una ragazza nella notte di Milano. La complicità è evidente e, unita al fatto che vengono ripresi mentre entrano nello stesso portone, lascia pochi dubbi sulla natura del loro legame.

Insomma agli occhi indiscreti dei paparazzi non è sfuggita la passeggiata notturna di Eros Ramazzotti. Con lui c’è mano nella mano una ragazza molto bella, di cui non si conosce l’identità, dai lunghi e fluenti capelli castani. Indossa un abito bianco al ginocchio che sottolinea le sue forme e un soprabito dello stesso colore, mentre il cantante è nella sua “divisa d’ordinanza” con jeans, giubbotto di pelle e cappellino in testa. Camminano insieme tra sguardi e sorrisi complici per una passeggiata dopo cena, poi arrivano a casa di lui ed entrano insieme nello stesso portone. La donna sembra essere diversa da quella con cui era stato beccato a Mykonos.

Si tratta di un periodo particolarmente felice per Eros Ramazzotti, che qualche settimana fa ha scoperto la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora. La ragazza è incinta e aspetta un bebè dal fidanzato Goffredo Cerza. “Mi fai diventare nonno – ha detto il cantante rivolgendosi alla figlia durante un concerto all’Arena di Verona -. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”.