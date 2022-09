“Io… nonno”. Eros Ramazzotti, la sorpresa in concerto è da sciogliersi. E Aurora sta lì, lacrime

Alla fine Aurora Ramazzotti ha dovuto confermare: non poteva più fare finta di nulla. Le notizie sulla sua gravidanza erano sempre più incalzanti. Per settimane solo silenzio da parte della diretta interessata: in estate il settimanale Chi aveva diffuso la notizia che Aurora Ramazzotti e sua mamma Michelle Hunziker stessero acquistando un test di gravidanza. Tuttavia non si sapeva chi lo dovesse effettuare. Poi è stato sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a sganciare la bomba.

“Aurora Ramazzotti è incinta”, si leggeva sul magazine confermando che il test era per Aurora Ramazzotti e che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che dovrebbe nascere a gennaio. Il rumor della gravidanza era già esploso a maggio scorso, ma lei lo aveva smentito con un video ironico: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”.

Eros Ramazzotti nonno: “Grazie Auri, ti amo”

Nelle ultime ore la figlia di Eros e Michelle ha confermato tutto. E lo ha fatto con un video sui social ha girato nella sua camera da letto con la complicità del fidanzato Goffredo Cerza e di altre voci note fuori campo. Nella clip ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Tutte false fino a oggi. Alla fine si vede il presto papà Goffredo Cerza portarle ciambelle e cheeseburger a letto ma Aurora Ramazzotti si lamenta del fatto che il panino non fosse come lei voleva. “Ma non è che sei incinta?”, le chiede. E lei finalmente conferma: “Ma sì, amore”.

A stretto giro stanno arrivando le reazioni dei genitori di Aurora Ramazotti. Papà Eros per la prima volta sta per diventare nonno. Il cantante, che da pochi giorni ha dato il via al suo nuovo tour mondiale, si è esibito nella serata di venerdì 23 settembre all’Arena di Verona. A un certo punto Eros Ramazzotti ha voluto fare una dedica per il suo primo nipote e per sua figlia, che hanno emozionato il web: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”. Il messaggio d’amore è stato condivido su Instagram da Giulia De Lellis, che ha assistito al concerto insieme all’amica Aurora e a Goffredo Cerza, confessando di non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Le parole di Eros Ramazzotti. pic.twitter.com/zsRErTYEAS — disagiotv (@disagio_tv) September 24, 2022

Anche Michelle Hunziker non riesce a trattenere la gioia per la gravidanza della figlia: “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo”, ha scritto la conduttrice nelle storie Instagram. Ma per far intendere quanto davvero sia felice di diventare nonna basta guardare la sua storia successiva: un video registrato mentre è in palestra ad allenarsi e la personal trainer le chiede “Nonnina sei pronta a fare il prossimo esercizio?” e Michelle a gran voce risponde sì e salta.

