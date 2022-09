Lo scoop è del settimanale Chi. “Aurora Ramazzotti è incinta”. Il magazine diretto da Alfonso Signorini sgancia la bomba nel numero della rivista in edicola da mercoledì 31 agosto. Ed è lo stesso magazine che poche settimane fa aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Si leggeva, infatti, che mamma e figlia erano state viste in una farmacia mentre compravano un test di gravidanza.

Non era ancora chiaro chi lo avrebbe effettuato. Ora è arrivata la risposta: secondo il magazine Chi il test era per Aurora Ramazzotti, che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che dovrebbe nascere a gennaio. Inoltre, scrive ancora Chi, la conduttrice “ha voluto condividere immediatamente la notizia con papà Eros e mamma Michelle, con cui stava trascorrendo alcuni giorni di relax”.





Aurora Ramazzotti incinta, la sua reazione: “Ci vuole calma”

Subito dopo lo scoop è arriva la smentita da parte di Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora Ramazotti. L’ex vincitore del GF Vip ha scritto sui social che non gli risulta alcuna gravidanza in corso. Potrebbe essere intervenuto però solo per depistare tutti e lasciare che sia la sua amica a fare l’annuncio, quando e come vuole lei. Aurora Ramazzotti ancora non era intervenuta sulla questione. Da quando è comparsa la notizia da parte sua non c’è stata alcuna parola, nessun messaggio, nessun indizio neanche sui social.

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio attraverso una Instagram Stories. È riapparsa su Instagram postando una sua foto e queste poche parole: “Ci vuole calma”. “Calma” si legge sul cappello che indossa, “ci vuole” lo ha aggiunto lei. Il messaggio comunque è chiaro, non è né una conferma né una smentita, ma il messaggio acquisisce comunque un suo valore poiché è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza. Un post che, insomma, dice tutto e dice niente, ma che sta ovviamente attirando l’attenzione dei curiosi.

Aurora Ramazzotti fa coppia da cinque anni con Goffredo Cerza, di professione businness analyst. Moro, fisico scolpito, Goffredo Cerza, 26 anni è originario di Roma. La sua famiglia gravita nel settore sanitario, la mamma di Goffredo, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il papà, Fabio Cerza, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha una sorella più grande Carolina, di professione biologa molecolare, che da qualche anno ha reso Cerza zio di una bambina.

