“Aurora Ramazzotti è incinta”. Questa volta non sono i fan della primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker a sparare il gossip, magari dopo aver messo insieme una serie di quelli che possono sembrare indizi come l’accenno di pancino. La lieta notizia arriva in esclusiva sul prossimo numero di Chi.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini sgancia la bomba nel numero della rivista in edicola da mercoledì 31 agosto. Ed è lo stesso magazine che poche settimane fa aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza.





“Aurora Ramazzotti incinta”

Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti erano state viste in una farmacia mentre compravano un test di gravidanza – si leggeva su Chi – La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”.

Ora lo stesso settimane svela che il test era per Aurora Ramazzotti, che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che dovrebbe nascere a gennaio. Il rumor della gravidanza era già esploso a maggio scorso, ma lei lo aveva smentito con un video ironico: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”.

Per ora non è arrivata alcuna conferma o smentita sulla notizia Aurora Ramazzotti incinta. Il settimanale aggiunge anche che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno dei nonni rock e hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga. Tanto la conduttrice quanto il cantante hanno vissuto la novità della gravidanza con una forte emozione.

