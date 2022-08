Aurora Ramazzotti senza fiato su Instagram, dopo aver visto foto davvero inquietanti riguardanti le conseguenze causate dal maltempo in queste ore. Come ben sapete, lei è sempre attiva con i suoi follower e racconta tutto ciò che succede nella sua vita quotidiana. Cosa che aveva fatto anche alcuni giorni fa. Ma ora che ha osservato quelle immagini è rimasta praticamente pietrificata perché non poteva certamente aspettarsi una situazione simile, a pochi giorni da quello che lei aveva vissuto.

E siamo convinti che anche i fan di Aurora Ramazzotti siano rimasti sconvolti da quelle foto inerenti il maltempo, che ha devastato una zona specifica della nostra nazione. Recentemente la figlia di Eros e di Michelle Hunziker era stata criticata per le sue frasi hot, riferibili al clitoride. Ma lei aveva poi risposto: “Ho fatto una battuta sul sesso. Sul clitoride e sul fatto che gli uomini non lo trovino. Ma come mai se la prendono così tanto secondo voi? Forse perché rappresenta una realtà di cui c’è poco da ridere?”.





Aurora Ramazzotti mostra le foto del maltempo a Stromboli: “Devastante”

Ancora una volta Aurora Ramazzotti ha voluto concentrarsi sull’attualità e ha messo da parte la sua solita ironia per parlare di un argomento molto serio. Ha mostrato a tutti delle foto ricevute da alcuni utenti, dopo il bruttissimo maltempo che ha provocato molti danni in una delle aree più belle dell’Italia. Le sue parole sono uscite dal profondo del cuore e sicuramente gli abitanti di quella zona saranno rimasti felici dell’attenzione riservata dall’influencer, la quale si è mostrata addolorata.

Un potentissimo maltempo ha colpito Stromboli, portandosi con sé devastazione. E Aurora Ramazzotti, oltre a proporre le immagini terribili, ha voluto commentare: “Mi hanno mandato queste foto di Stromboli stamattina. C’è stato un nubifragio devastante durante la notte…Noi eravamo lì solo due giorni fa”. Quindi, soltanto per puro caso non si è trovata coinvolta in questa perturbazione improvvisa, che ha arrecato disagi notevolissimi ai cittadini, invasi da questo fango di detriti.

Bilancio davvero tremendo dopo il maltempo sull’isola di Stromboli. Strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare abitazioni e strade dal fango. In alcuni punti dell’isola il terreno ha ceduto e in altri detriti e ceneri sono venuti giù dalla montagna.

Piogge torrenziali, fango nelle case e strade chiuse: situazione critica sull’isola