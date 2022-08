Aurora Ramazzotti incinta? Lo scoop apparso sul nuovo numero del settimanale Chi parla anche di tempi e di reazioni dei famosi genitori, dunque Eros e Michelle Hunziker. Dopo 5 anni insieme a Goffredo Cerza, diventerà mamma a gennaio 2023. E poi il magazine diretto da Alfonso Signorini racconta aneddoti e retroscena della novità in casa Ramazzotti-Hunziker.

Novità che sarebbe stata condivisa anche con il migliore amico di Auri e vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, nonostante lui stesso abbia provato a smentirla. Nel dettaglio, ha commentato un post su Instagram con la notizia di Aurora Ramazzotti incinta sottolineando di non sapere niente di un bebè in arrivo.





Aurora Ramazzotti incinta: la prima foto col “pancino sospetto”

Inoltre, scrive ancora Chi, la conduttrice “ha voluto condividere immediatamente la notizia con papà Eros e mamma Michelle, con cui stava trascorrendo alcuni giorni di relax”.E con questa lieta novità pare che i due si siano riavvicinati ancora di più (ricordate le voci del ritorno di fiamma di qualche tempo fa?).

Tornando ad “Aurora Ramazzotti incinta” va precisato che dopo 24 ore dall’uscita dello scoop di Chi non ha confermato né smentito gravidanza. Anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che sarebbero al settimo cielo all’idea di diventare nonni, si sono ben guardati dal commentare il gossip e mantengono riserbo assoluto sulla questione.

Ma ora spunta una foto che mostrerebbe per la prima volta il cosiddetto “pancino sospetto” della conduttrice. L’ha pubblicata la stessa Aurora Ramazzotti qualche settimana fa, durante una vacanza in barca a Taormina. Indossa un bikini color petrolio ma per molti, già al tempo, anche un ventre che sembra più rotondo del solito. E infatti basta leggere i commenti sotto.

