“La verità? Cosa so”. Aurora Ramazzotti incinta, l’amico vip (Tommy Zorzi) non riesce a stare zitto

Tommaso Zorzi smentisce la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Da un po’ di tempo non sentiamo parlare del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il reality Tommy ha avuto qualche esperienza televisiva che però non si è rivelata vincente. Pochi giorni a parlare è stato il compagno Tommaso Stanzani. Il ballerino ex allievo di Amici ha rilasciato un’intervista a Verissimo e ha parlato del suo rapporto con l’ex gieffino.

Relativamente alle voci di un possibile matrimonio il ballerino ha rivelato: “Ora come ora non ci penso. In futuro mi piacerebbe sposarmi e costruire anche una famiglia. Io e Tommaso siamo ancora giovani e siamo agli inizi delle nostre carriere. Io sto iniziando a fare ora i primi passi e pertanto prima di fare un passo così importante bisogna sistemarsi”. Recentemente thePipol_gossip ha parlato di un cambiamento nella vita di Tommaso Zorzi.





Tommaso Zorzi si separa dalla tata storica Cecilia

Fin dai tempi del GF Vip 5 è noto lo strettissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e la sua tata storica Cecilia. Quest’ultima aveva perfino inviato un video messaggio al gieffino per fargli sentire tutto il suo appoggio. Da un po’ di tempo, tuttavia, girano alcune voci che parlano di una rottura tra i due. Cecilia avrebbe lanciato delle frecciatine social e c’è chi giura che si riferissero a Tommaso: “Inoltre noi possiamo svelare che da tempo Zorzi aveva confidato a persone a noi vicine di essere ‘pieno’ e di non voler più continuare il rapporto lavorativo”, ha riportato thePipol_gossip.

In realtà le cose non stanno così. Cecilia ha infatti fatto sapere che tra lei e Tommaso Zorzi “va tutto benissimo”. I due, infatti, si sentono spesso telefonicamente: “L’ho sentito persino ieri sera” garantisce lei. Sempre la tata spiega perché non lavora più per Tommaso: “Mi sto dedicando a una signora anziana che, soffrendo di Alzheimer, ha molto bisogno del mio aiuto e non mi sento di abbandonarla”.

Nelle ultime ore, comunque, Tommaso Zorzi è intervenuto su un’altra vicenda che sta facendo molto discutere. Qualche tempo fa Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sono state viste mentre acquistavano un test di gravidanza. Ebbene sembra proprio che tra le due la persona in stato interessante sia Aurora. La notizia, rivelata da Chi, sta facendo il giro del web e delle riviste specializzate. Tommaso Zorzi, però, grande amico dell’influencer, sotto il post di Trash Italiano ha commentato: “Ma a me non risulta”. Dunque dov’è la verità? Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

“Aurora Ramazzotti è incinta”. Lo scoop e la reazione di Eros e Michelle Hunziker