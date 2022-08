Aurora Ramazzotti, la foto è un successo. La figlia d’arte e frutto dell’amore di Eros e Michelle Hunziker continua a colpire nel segno. Dalle calde Isole Eolie, Aurora decide di omaggiare i fan con uno scatto inedito dove si mostra tra gli scogli proprio come mamma l’ha fatta.

Aurora Ramazzotti in topless. La foto non poteva che essere un successo preannunciato: “Libera il capezzolo, Eolie edition”, scrive a corredo del post che decide di condividere con i fan su Instagram. Cascata di cuori per lei ma anche commenti.





“Aurora Ramazzotti senza freni, totalmente nuda dà spettacolo alle Eolie”, scrive qualcuno. “Beh è quello che vuole, altrimenti non ci vedo il senso” risponde un follower. Aurora Ramazzotti non si trattiene. (Aurora Ramazzotti è una furia. Il racconto della disavventura).

Risposta immediata per l’utente:”Signor Asile, che non posso taggare perché hai tolto l’opzione (chissà perché): il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare”. Aurora Ramazzotti come sempre dimostra di non aver peli sulla lingua.

Fortunatamente, a parte qualche comemnti provocatorio, non manca chi sottolinea l’indubbie bellezza dell’influencer. “Ho rischiato un dito per queste foto”, commenta ancora qualcuno. Aurora Ramazzotti in topless: non capita tutti i giorni. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros non perde occasione per dimostrare bellezza ma anche carattere.

