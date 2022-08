Aurora Ramazzotti è ancora una volta una furia sui social network. Stavolta a farle perdere la ragione è stato Trenitalia, come raccontato dalla stessa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in alcune stories pubblicate su Instagram. Sicuramente ha posto la questione anche in chiave ironica, postando delle frasi anche dal tono scherzoso. Ma che non hanno nascosto affatto il suo malcontento per una situazione, che purtroppo si ripete sesso e che ha veramente insoddisfatto la ragazza.

Attraverso un paio di storie social, Aurora Ramazzotti ha mostrato tutta la sua furia per qualcosa di insoddisfacente legato a Trenitalia.





Aurora Ramazzotti è una furia con Trenitalia per il treno in ritardo

Nella giornata del 5 agosto, Aurora Ramazzotti non è riuscita a nascondere la sua furia nei confronti di Trenitalia, anche perché non è la prima volta che succeda una cosa del genere. La giovane tra non molto continuerà le sue vacanze con l’inseparabile fidanzato Goffredo Cerza, col quale sicuramente trascorrerà il Ferragosto insieme. Ma questi giorni precedenti alla festività non sono stati così tranquilli per l’influencer, come testimoniato dalle sue parole scritte su Instagram.

Aurora Ramazzotti ha denunciato l’ennesimo ritardo di un treno Trenitalia e ha scritto: “Bienvenue à bord un cazz. Li mortè votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente, sei in balia dell’attesa in cui l’unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia”. E successivamente ha infatti postato una storia divertente.

Ha mostrato una sua ricerca, fatta sul motore Google, riferibile alle piaghe d’Egitto da ‘scagliare’ contro Trenitalia. Inoltre, Aurora Ramazzotti ha anche rivelato di aver cercato di passare il tempo con la settimana enigmistica: “Mi sto trasformando in una parola crociata, ne ho fatte dieci”. Vedremo se nelle prossime ore Trenitalia avrà voglia di replicare ad Aurora per fornire la propria spiegazione ufficiale.

