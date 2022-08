“Devo farlo”. Lametta in mano e via capelli e sopracciglia: il nuovo look-choc della vip

Rasa capelli e sopracciglia in diretta della cantante. In questi anni l’artista ha sfoggiato tantissimi look e eccentriche acconciature: parrucche rosa, frangia bionda, capelli neri, treccine, capelli colorati e altro. Ma giovedì 4 agosto, la cantante di “Get Into It” ha deciso di radersi la testa e le sopracciglia su Instagram Live.

“Sento che non avrei mai dovuto avere i capelli comunque”, ha detto ai suoi 24 milioni di follower. “Non mi è mai piaciuto avere i capelli. Ora faccio qualcosa che mi farà stare bene. Questo che sto per fare è cool.’ Semplicemente non mi piace avere i capelli”, ha detto prima di prendere il rasoio in mano. Una lametta, schiuma da barba e via alla rasatura. La sua decisione di radersi i capelli è nata da anni di frustrazione.





Rasa capelli e sopracciglia in diretta: il video di Doja Cat

“Ricordo di essermi sentita così esausta quando mi allenavo… mi stavo allenando, ma non riuscivo a concentrarmi perché ero più preoccupato per come apparivo o come stavano i miei capelli e come mantenerli aderenti al mio cuoio capelluto” ha detto in live streaming. “Ci sono volte in cui mi metterei un berretto. C’erano volte in cui mettevo un berretto sopra le parrucche o sopra le trecce. Non riesco a credere che mi ci sia voluto così tanto per dire “Rasati la tua fottuta testa”, ha detto ancora Doja Cat nel suo live.

Rasa capelli e sopracciglia in diretta – Tanti i fan di Doja Cat che hanno commentato nuovo look della cantante. “Adoro il fatto che Doja Cat si sia rasata i capelli. Si sente più sicura di sé. Adoro questo per lei”, ha scritto un fan. L’asporto più importante? “Non mi sono mai sentita così fottutamente felice”. Doja Cat, pseudonimo di Amala Ratna Zandile Dlamini (Los Angeles, 21 ottobre 1995), è una cantante, rapper e produttrice discografica statunitense.

Rasa capelli e sopracciglia in diretta, il video di Doja Cat, cantante che ai Grammy Awards 2022 ha ricevuto otto candidature, tra cui quella di Album dell’anno per la versione deluxe di Planet Her, Canzone dell’anno e Registrazione dell’anno per Kiss Me More, trionfando con quest’ultimo nella categoria di Miglior performance pop di un duo o un gruppo. Il 6 maggio 2022 ha reso disponibile il brano Vegas, facente parte della colonna sonora di Elvis, biopic sulla vita di Elvis Presley.

“Ha detto sì”. Nozze in arrivo per la coppia vip, succede dopo l’annuncio della gravidanza