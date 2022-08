Chiara Nasti e Mattia Zaccagni presto sposi. L’annuncio nella serata di ieri attraverso un video sui social. Per l’influencer e il calciatore della Lazio sono stati mesi turbolenti. L’annuncio dell’arrivo del primo figlio era stato dato meno di due mesi fa. “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori.. ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”, aveva scritto lei. C’era stata poi la presentazione tanto chiacchierata allo stadio Olimpico. La festa chiamata ‘gender revels’.



Chiara Nasti e Mattia Zaccagni avevano accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Tutti riuniti allo stadio Olimpico di Roma, affittato per l’occasione. C’erano tantissimi i personaggi famosi, anche il capitano della Lazio Ciro Immobile, che hanno partecipato all’evento. Inizialmente si è svolto nella sala dentro la tribuna Montemario, alla presenza di due enormi pupazzi di un bambino e di una bambina e davanti a bavaglini, vestitini, tutine, dolcetti e festoni sia di colore rosa che celesti.





Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi, la data delle nozze

Alla fine il ‘gender reveal party’ si è spostato sul terreno di gioco, dove Mattia Zaccagni ha battuto un calcio di rigore. Pochi secondi dopo la scritta apparsa nel maxi-schermo luminoso: “It’s a boy” e la coppia è stata inondata da una pioggia di coriandoli celesti. Il nome, già scelto, non è stato ancora rivelato pubblicamente al contrario degli insulti all’ex Nicolò Zaniolo, talento della Roma. (Leggi anche “C’era un accordo”. Amici 22, clamoroso passo indietro: l’atteso protagonista rischia di saltare)



La polemica era scoppiata dopo quanto accaduto durante la parata di festeggiamenti della Conference League vinta dalla Roma proprio grazia e un gol di Nicolò Zaniolo. In quell’occasione il calciatore della Roma aveva accolto con grande soddisfazione il coro dei tifosi della Roma “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”. E lei aveva ancora più volgarmente risposto sui social alludendo alle prestazioni sessuali del centrocampista giallorosso.



Acqua comunque passata. Tornando alla proposta di matrimonio, particolarmente commuovente il momento in cui Chiara, visto l’anello e capite le intenzioni della sua dolce metà, si è inginocchiata a terra con Mattia, ricoprendolo di baci e amore. “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, ha infine chiosato. Con ogni probabilità il matrimonio sarà fissato dopo la nascita del bimbo che la Nasti porta in grembo.

“Sono dovuta correre al pronto soccorso”. Incidente per la vip al quinto mese di gravidanza