Ha esultato mettendo il dito in bocca e il pallone sotto la maglia. In questo modo Mattia Zaccagni (giocatore della Lazio) ha rivelato al mondo intero che la sua fidanzata Chiara Nasti aspetta un bimbo. Un chiaro messaggio che ha dato il via alla stessa Nasti di ufficializzare il tutto sui social: “Ti aspettiamo amore mio”. Proprio così, tutto vero, Mattia e Chiara aspettano il primo figlio e nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato l’attesa mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca.

Sempre in tema calcistico il modo in cui i due hanno svelato a tutti il sesso del nascituro. Chiara Nasti incinta e il compagno hanno accolto amici, colleghi e compagni di squadra in una mega festa organizzata dalla sorella di lei ed ex tronista di UeD Angela Nasti per comunicare se è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Tutti riuniti allo stadio Olimpico di Roma, affittato per l’occasione. Alla fine il ‘gender reveal party’ si è spostato sul terreno di gioco, dove Mattia Zaccagni ha battuto un calcio di rigore. Pochi secondi dopo la scritta apparsa nel maxi-schermo luminoso: “It’s a boy” e la coppia è stata inondata da una pioggia di coriandoli celesti. Il primogenito del calciatore e Chiara Nasti incinta sarà dunque un maschietto.





Chiara Nasti incidente al quinto mese di gravidanza

Chiara Nasti sta documentando giorno dopo giorno la sua dolce attesa e ha chiesto ai suoi fan consigli sulla cintura di sicurezza in gravidanza. La sorella maggiore di Angela Nasti ha ammesso di non poterne fare a meno visto che si sente più sicura e protetta quando la indossa. C’è chi l’ha redarguita dicendo che la cintura d’auto durante la dolce attesa fa male al bambino. Ma l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato di aver avuto da poco un incidente automobilistico. Per lei un grosso spavento al quinto mese di gravidanza.

E ha raccontato tutto su Instagram dove è seguita fa un milione di follower: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”. Chiara Nasti non ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente sinistro in cui è rimasta coinvolta. Sicuramente tanto spavento e niente altro dato che la diretta interessata non ha menzionato grossi problemi o conseguenze.

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. L’ex naufraga ha confidato che grazie al suo fidanzato ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente. Chiara Nasti ha sofferto molto per amore in passato. In molti ricordano la sua breve relazione con un altro calciatore Nicolò Zaniolo che gioca nella Roma.

