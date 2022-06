“Con i miei soldi…”. Bufera sulla vip incinta: i fan non le perdonano quelle parole sul figlio

Chiara Nasti continua ad essere al centro del gossip. Dopo la fine della storia con Nicolò Zaniolo la fashion blogger ha trovato serenità e amore con Zaccagni ma dopo la vittoria della Roma in Conference League quella pace ha subito uno scossone. I tifosi giallorossi hanno intonato dei cori mettendo in dubbio la paternità del centrocampista laziale. Il numero 22 della Roma sorridente festeggiava con i tifosi e da lì è cominciato tutto.

Chiara Nasti, è bufera sui social

Chiara Nasti è molto attiva sui social e spesso interagisce con i suoi follower ma non sempre questi si dimostrano gentili con lei. Poche ore fa infatti un utente ha commentando uno scatto ha detto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”.

La risposta di Chiara Nasti non si è fatta attendere: “Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una cosa è certa, non lo vedrete mai. Ti compro la vita”. Questa affermazione non è piaciuta a molti fan i quali hanno capito che non vedranno mai la foto del bambino sui social. La compagna di Zaccagni, da ricordare, non è l’unico personaggio famoso a voler tutelare la privacy dei propri figli.

“Divina!”. Chiara Nasti, il video ‘bollente’ è vietato ai deboli di cuore: il lato B è da urlo