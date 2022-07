Amici 22, voce clamorosa su Mattia Zenzola. Succede nei giorni in cui si va delineando il cast della nuova edizione. Così mentre aumentano le indiscrezioni tra i partecipanti tra dui dovrebbe esserci anche il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni. Nome che non salta fuori per la prima volta. Già lo scorso anno circolava questa voce. Nei giorni scorsi, poi, era stato l’esperto di gossip e opinionista Amedeo Venza a dare il suo approdo per sicuro. “Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici!”.



In attesa di conferme c’è già un’indicazione di massima sulla prima puntata della nuova edizione del talent che sarà o sabato 11 settembre 2022 o sabato 18 settembre 2022. Così come non mancano indiscrezioni sul gruppo di insegnanti che siederà nello studio di Maria De Filippi. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.





Amici 22, voce clamorosa su Mattia Zenzola: potrebbe non esserci



Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Mentre confermato il ritorno di Arisa e l’approdo di Emanuel Lo, coreografo, ballerino e cantautore, già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. Un acquisto che fa rumore: fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, con la quale ha avuto un figlio è un artista completo che fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica. (Leggi anche Dramma in spiaggia, Alberto muore a 38 anni: la tragedia sotto gli occhi dei bagnanti)



Un’altra novità riguarda Nunzio Stracampiano. A quanto si apprende Maria De Filippi lo avrebbe individuato qualeaiutante dei futuri allievi della scuola. Il siciliano, dunque, potrebbe condividere la sala prove con i ballerini che supereranno i casting e otterranno un banco, soprattutto quelli che rappresenteranno il suo stile di danza, il latinoamericano. Chi rischia di non esserci è Mattia Zenzola.



Il ballerino che sembrava sicuro del banco. Mattia si era dovuto ritirare poche settimane prima dell’inizio del serale a causa di un serio infortunio al piede. Raimondo Todaro, professore e grande estimatore di Mattia, la scorsa primavera ci ha messo la faccia per far sì che il suo “pupillo” avesse una seconda chance. “A settembre un banco sarà tuo”, aveva detto. Ma pare che non si scontato, si si è saputo che il giovane protagonista della passata stagione del talent-show, attualmente starebbe sostenendo i provini per rientrare nella scuola. Un cammino tutto in salita.

“Al posto di Maria De Filippi”. Pazzesco ad Amici 22, non era mai successo: “Arriva la collega”