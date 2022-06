Maria De Filippi ed Amici 22, una grossa novità sarebbe in serbo per il pubblico di Canale 5. Potremmo infatti non vedere sempre all’opera la storica conduttrice televisiva, che sarebbe sostituita da una nota collega in alcuni frangenti del programma. Un cambiamento che sarebbe comunque abbastanza clamoroso, visto che finora non è mai accaduta una cosa simile. Presumibilmente Maria potrebbe in questo modo ridurre leggermente i suoi impegni ed essere più carica per gli altri suoi ruoli.

Ma di Maria De Filippi e di Amici 22 se ne parla ormai da giorni. Secondo Blasting News, Maria De Filippi ad Amici 22 vorrebbe portare addirittura l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Non svolgerebbe il compito di insegnante o ospite speciale, ma sarebbe un mentore per i futuri allievi che occuperanno la scuola. Dovrebbe rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi, che ascolterebbero i suoi consigli. Ora, però, c’è altro ed è altrettanto inaspettato e curioso.





Maria De Filippi, ad Amici 22 sostituita da collega nel daytime?

Maria De Filippi ad Amici 22 sarà senza ombra di dubbio la conduttrice del programma, sia per quanto riguarda la parte iniziale del talent show che quella inerente il serale. Ma sarebbe previsto un cambiamento, stando a quanto anticipato da Blasting News, per quanto concerne la fascia pomeridiana e quindi il daytime che viene proposto al pubblico. Al posto della moglie di Maurizio Costanzo vedremmo un’altra bravissima presentatrice, che sarebbe protagonista in un ruolo inedito.

Dunque, nel daytime di Amici 22 potremmo avere come presenza il volto di Verissimo Silvia Toffanin, che condurrebbe la fascia pomeridiana della prima parte della trasmissione. Poi, quando arriverà il momento del serale, Queen Mary tornerebbe prioritaria e presenterebbe tutto. Siamo solamente nel campo delle ipotesi e non possiamo certamente parlare di ufficialità. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accadrà, tenuto conto che su Amici 22 stanno uscendo voci quasi ogni giorno.

Nelle scorse ore si è vociferato anche dell’arrivo di un cantante italiano. Sui siti d’informazione, riporta Blasting news, è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria canto”. Questo gossip, dunque, sostiene che tra meno di 24 ore dovrebbero cominciare i casting per la prossima stagione del format di Maria De Filippi.

“Lui al posto di Anna Pettinelli”. Amici 22, un big della musica italiana per Maria De Filippi