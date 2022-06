Amici 22, nuovo insegnante in arrivo. Di certo c’è che ci sarà Alessandra Celentano, che al settimanale Nuovo TV ha spiegato: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”. Tra i professori di Amici 22 un’altra presenza che non dovrebbe essere in dubbio è quella di Rudy Zerbi. Dovrebbe essere riconfermata anche Veronica Peparini, salvo colpi di scena, mentre ci sono delle voci su Anna Pettinelli.



Pochi giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva lanciato lo scoop spiegando come la prof di canto avrebbe potuto fare un passo indietro per via di un altro impegno professionale. Sui siti d’informazione, riporta Blasting news, è stato condiviso il seguente retroscena: “Michele Bravi è pronto, da domani sarà presente alle audizioni dei ragazzi per la categoria canto”.Questo gossip, dunque, sostiene che tra meno di 24 ore dovrebbero cominciare i casting per la prossima stagione del format di Maria De Filippi.





E i primi ad essere selezionati dovrebbero essere gli aspiranti cantanti. Tra coloro che ascolteranno e valuteranno i futuri talenti della scuola, dovrebbe figurare anche l’artista che con la conduttrice del programma ha un legame speciale e affettuoso da sempre. Intanto girano nomi anche sui prossimi concorrenti. Si era già saputo che uno dei protagonisti sarà il ballerino Mattia Zenzola, che nell’edizione 21 è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio. (Leggi anche “Con lei Amici spacca”. Maria De Filippi stavolta si è superata. Che colpo, chi arriva al talent)



Ma ora ad Amici 22 un figlio d’arte come concorrente sembra che sia molto vicino. Blasting News è stato in grado anche di identificare chi sarà il ragazzo che ha il padre vip. Pare che lui abbia già tentato di approdare nel programma di Canale 5, ma solamente Rudy Zerbi aveva espresso parere favorevole. Ora, però, le cose sarebbero cambiate.



A gareggiare ad Amici 22 potrebbe esserci Giovanni Antonacci, ovvero il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, visto che sua madre è Marianna Morandi. Dopo aver ricevuto il no in passato, adesso sarebbe pronto a convincere tutti i professori. E a distanza di solo un anno, dopo Luca D’Alessio un altro figlio vip irromperebbe sulla scena per la gioia del pubblico.

