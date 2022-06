Colpo di scena di Maria De Filippi per Amici 22. Al momento il talent show è in vacanza per l’estate, ma il lavoro della padrona di casa e della redazione è sempre inarrestabile. E infatti sembra proprio che sia in serbo una grossissima sorpresa. Stavolta si tratterebbe di un obiettivo clamoroso e se raggiunto, rappresenterebbe la novità più incredibile degli ultimi anni. Mancano ovviamente le conferme ufficiali, ma la voce è molto insistente e sta circolando con forza sul web in queste ore.

A proposito di Maria De Filippi e Amici 22, Anna Pettinelli potrebbe infatti lasciare il talent show. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che tra i professori potrebbero esserci sia addii che conferme. Si ipotizza l’uscita di scena di ben due docenti di canto dell’ultima edizione: pare che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare il talent show a causa di altri impegni di lavoro molto importanti. Così mentre sembra inamovibile la posizione di Raimondo Todaro.





Maria De Filippi, ad Amici 22 Chiara Ferragni?

Maria De Filippi ad Amici 22 vorrebbe fare il colpo da novanta e non è da escludere che possa esserci l’ufficialità già nelle prossime settimane. Si tratta di una delle figure più importanti non solo a livello nazionale, ma mondiale ed è sposata con un noto cantante italiano. Forse ci sarete già arrivati, ma sta di fatto che immaginarla nello studio del programma di Canale 5 sta già facendo sognare tutti ad occhi spalancati. Andiamo a vedere insieme dunque di chi stiamo parlando.

Secondo Blasting News, Maria De Filippi ad Amici 22 vorrebbe portare addirittura l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Non svolgerebbe il compito di insegnante o ospite speciale, ma sarebbe un mentore per i futuri allievi che occuperanno la scuola. Dovrebbe rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi, che ascolterebbero i suoi consigli. Sicuramente il percorso degli studenti potrebbe sensibilmente migliorare, nel momento in cui Chiara dovesse davvero firmare.

Recentemente Chiara Ferragni è stata criticata pesantemente da Vittorio Sgarbi: “Adesso penso anche peggio perché secondo me il pia, cioè l’influencer pia, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel caz***o che fa”.

“Lascia Amici”. Maria De Filippi perde uno dei protagonisti. E si scopre il motivo