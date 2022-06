Amici 22, nuovi insegnanti in arrivo? A poche settimane dalla chiusura del programma ecco che si riparte con il totonome. Così mentre il vincitore dell’ultima edizione Luigi Strangis ha iniziato il tour promozionale del suo primo ep. In otto mesi di scuola ad Amici Luigi Strangis è maturato tanto e si è fatto apprezzare sia dai docenti che dal pubblico. Tanto che sono in molti ad ipotizzare che tra qualche mese il vincitore di Amici 21 potrebbe calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023.



Intervistato dal quotidiano Il Tempo Luigi Strangis non allontanava l’ipotesi anzi lascia intendere il suo desiderio: “L’ho sempre seguito e sarebbe un altro sogno da realizzare. Sarei un pazzo a non volerlo. Resto con i piedi per terra. Devi avere il pezzo giusto perché altrimenti non sei te stesso”. Durante l’intervista Luigi Strangis aveva parlato del rapporto costruito con Maria De Filippi. Nel corso dell’anno il cantante e la conduttrice avevano legato molto e lei per lui è stata come una mamma.





Amici 22, nuovi insegnanti: salta Anna Pettinelli?



Soprattutto sull’aspetto della malattia Maria De Filippi ha dimostrato grande sensibilità e comprensione. “Mi ha ascoltato e capito. Le sarò sempre grato per questo”, conclude Luigi Strangis. Tra chi si aspettava un esito finale dalla finale di Amici 21 c’era Anna Pettinelli. Anna Pettinelli aveva spiegato come Luigi sarebbe stato incensato dai 3 giurati al talent Stefano De Martino, Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto di Savoia. (Leggi anche “Da Amici 21 alla Rai”. Luigi Strangis, succede a meno di una settimana dalla vittoria del talent)



Il motivo? Per il semplice fatto di suonare la chitarra. Nessun merito tolto al vincitore di Amici, ben inteso, ma una piccola frecciata ai giudici. Ora dopo quattro anni potrebbe arrivare una sorpresa per tutti i fan del programma. Anna Pettinelli potrebbe infatti lasciare il talent show. Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che tra i professori potrebbero esserci sia addii che conferme.



Si ipotizza l’uscita di scena di ben due docenti di canto dell’ultima edizione: pare che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero lasciare il talent show a causa di altri impegni di lavoro molto importanti. Così mentre sembra inamovibile la posizione di Raimondo Todaro.

