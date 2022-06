Amici 22, via Lorella Cuccarini, chi arriva al suo posto? Indiscrezione bomba quella che filtra nelle ultime ore sul popolare talent show condotto da Maria De Filippi. Si è chiusa da poco un’edizione da record con ascolti intorno al 26% di share. La vittoria di Luigi e le tantissime emozioni che gli allievi hanno saputo regalare hanno concluso Amici 21 e ora Maria deve cambiare per rilanciare il programma.

Cambiamenti in vista a Amici 22. Secondo gli ultimi rumors sarebbe proprio Lorella Cuccarini l’insegnante a rischiare di più. Ma non per demeriti. Dopo aver debuttato come insegnante di ballo Lorella è passata ad insegnare canto. E nella prossima stagione, a quanto pare, per lei ci sarebbe un altro impegno professionale. Ecco perché Maria deve correre ai ripari e scegliere un sostituto. O meglio una sostituta. Che ha già fatto parte del cast di Amici.





Amici 22, al posto di Lorella Cuccarini ci sarà un volto molto noto al pubblico. Lorella sarà infatti impegnata nella conduzione di “Striscia La Notizia”, il famoso tiggì satirico di Antonio Ricci. Per lei si prevede un ruolo da protagonista. Ecco però che il suo impegno ad Amici 22 è in fortissimo dubbio. Anche se al momento non ci sono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda la riconferma di Raimondo Todaro. Il ballerino e insegnante è praticamente certo del suo posto in cattedra. Ormai i suoi battibecchi con Alessandra Celentano sono una costante, ma Raimondo ovviamente è anche molto apprezzato per la sua professionalità e il suo modo di fare gentile.

Al posto di Lorella Cuccarini potrebbe fare ritorno Emma Marrone. La cantante non solo ha trionfato ad Amici 9 ma ha anche fatto parte del cast del Serale di Amici con la collega Elisa. Per Emma, tra l’altro, proprio in questi giorni è arrivata la notizia dell’addio a X-Factor. Un’ulteriore conferma indiretta del suo possibile impegno ad Amici 22. Proprio al posto di Lorella Cuccarini.

