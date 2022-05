“Alla faccia!”. Amici 21, svelato il cachet di Lorella Cuccarini: “Una bella somma…”

Sabato sera è andata in onda una puntata super di Amici 21. Nella semifinale sono stati selezionati gli allievi che approdano alla finalissima di domenica 15 maggio. Inutile sottolineare che l’appuntamento con il talent show di Maria De Filippi ha vinto, anzi stravinto, ancora una volta la gara degli ascolti. Non sono mancati i colpi di scena, come l’eliminazione di Dario. Il programma si conferma comunque vincente grazie anche alle dinamiche tra le insegnanti Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e gli altri.

Altro colpo di scena è stato rappresentato dal fatto che in finale andranno sei allievi e non cinque. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi visto che Serena ed Albe hanno ottenuto lo stesso punteggio al ballottaggio. In ogni caso, come detto, il pubblico apprezza anche i giudizi e le discussioni degli insegnanti. Tra questi, per il secondo anno consecutivo, c’è Lorella Cuccarini. Ebbene proprio recentemente è stato svelato il suo cachet.





Quando guadagnano gli insegnanti di Amici 21? Se ve lo siete chiesti adesso la vostra curiosità ha trovato una risposta. Mentre nella passata edizione Lorella Cuccarini si era occupata di danza, stavolta è maestra di canto, come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Con Raimondo Todaro ha portato in finale Sissi, Alex e Serena. E Lorella piace al pubblico, per il suo modo di difendere e incitare i suoi ragazzi. Ma quanto guadagna per la sua partecipazione ad Amici?

La notizia sul cachet di Lorella Cuccarini ad Amici 21 è stata riportata da Amalfi Notizie e poi Topic News. Si tratta di indiscrezioni, ovviamente, non confermate. Secondo queste voci Lorella percepisce “€5000 nel corso della fascia pomeridiana del programma di Amici”.

Chissà a quanto ammonta, invece, il compenso per le puntate del Serale di Amici 21. Sicuramente la cifra dovrebbe essere più alta, ma non si hanno informazioni in merito. E voi che ne pensate? È il compenso giusto per Lorella Cuccarini?

