Amici 22, un figlio d’arte concorrente. Questa la voce bomba riportata dal sito Blasting News in queste ore. Maria De Filippi sembra averci preso gusto e dopo LDA, figlio di Gigi D’Alessio, avrebbe scelto un altro allievo che ha un papà famosissimo. Quest’ultimo è infatti un cantante italiano molto apprezzato in tutta Italia e quindi sicuramente ci sarebbero attenzioni straordinarie sul ragazzo. La prossima edizione del talent show si prospetta molto interessante, visto che nelle scorse ore è uscita anche un’altra indiscrezione top.

Prima di parlarvi di Amici 22 e del figlio d’arte concorrente, sempre a proposito di volti nuovi, è venuto fuori che Maria potrebbe ufficializzare l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Non svolgerebbe il compito di insegnante o ospite speciale, ma sarebbe un mentore per i futuri allievi che occuperanno la scuola. Dovrebbe rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per i ragazzi, che ascolterebbero i suoi consigli. Sicuramente il percorso degli studenti potrebbe sensibilmente migliorare.





Amici 22, figlio d’arte come concorrente

Si era già saputo che uno dei protagonisti sarà il ballerino Mattia Zenzola, che nell’edizione 21 è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio. Ma ora ad Amici 22 un figlio d’arte come concorrente sembra che sia molto vicino. Blasting News è stato in grado anche di identificare chi sarà il ragazzo che ha il padre vip. Pare che lui abbia già tentato di approdare nel programma di Canale 5, ma solamente Rudy Zerbi aveva espresso parere favorevole. Ora, però, le cose sarebbero cambiate.

A gareggiare ad Amici 22 potrebbe esserci Giovanni Antonacci, ovvero il figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, visto che sua madre è Marianna Morandi. Dopo aver ricevuto il no in passato, adesso sarebbe pronto a convincere tutti i professori. E a distanza di solo un anno, dopo Luca D’Alessio un altro figlio vip irromperebbe sulla scena per la gioia del pubblico. LDA non ce l’ha fatta a vincere la trasmissione, vedremo invece se Giovanni potrebbe ottenere un epilogo diverso.

Giovanni Antonacci ha 21 anni ed è un rapper. Nato a Bologna il 2 maggio del 2001, è considerato un giovane e promettente cantante. Il suo primo brano è stato Se mi scegli e il suo stile musicale è decisamente differente rispetto a Biagio Antonacci e Gianni Morandi. Adora suonare la chitarra e il pianoforte e ha già molti seguaci sui social. Con Amici 22 ci sarebbe la svolta definitiva.

