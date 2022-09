Aurora Ramazzotti e il pancino. Secondo i rumors e soprattutto secondo Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sarebbe incinta del fidanzato Goffredo Cerza. Il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip è stato il primo a dare la scoop di Aurora Ramazzotti incinta sul magazine da lui diretto.

Uno scoop che, sempre secondo il direttore del settimanale, avrebbe fatto infuriare la figlia vip. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”. Insomma, la gravidanza della primogenita del cantante e della conduttrice è confermata e il parto, secondo le indiscrezioni, è previsto il prossimo gennaio.





Aurora Ramazzotti e il pancino: le prime foto su Chi

Ora c’è anche la foto del pancino di Aurora Ramazzotti, finita al centro del gossip quasi un mese fa. “Una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Poche settimane fa Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”, si leggeva su Chi.

E ancora un retroscena sui futuri nonni: “Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità“.

E sempre su Chi le foto del pancino di Aurora Ramazzotti, fotografata a Roma insieme al fidanzato e ai suoceri. Nelle foto la figlia della conduttrice e del cantante appare raggiante, vestita sportiva come sempre, e dal profilo di vede un pancino leggermente gonfio, secondo il gossip il primo pancino della gravidanza di Aurora Ramazzotti.

“Aurora Ramazzotti è incinta e anche furiosa”. Signorini conferma e rilancia: i dettagli