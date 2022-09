Aurora Ramazzotti è incinta? A quanto pare sì ma al contempo sarebbe anche “furiosa” per l’uscita della notizia sul settimanale Chi. La conferma della gravidanza, però, non arriva dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker, che per la cronaca non si è nemmeno affrettata a smentirla in questi giorni.,

Ma arriva da Alfonso Signorini: il giornalista e conduttore è stato il primo a dare la scoop di Aurora Ramazzotti incinta sul magazine da lui diretto. Scoop che ovviamente è stato ripreso in ogni dove e che da settimane ‘tormenta’ gli appassionati di gossip.





Aurora Ramazzotti incinta e furiosa: nuovi dettagli da Signorini

Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha di fatto confermato la dolce attesa della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese”, ha spiegato il conduttore del GF Vip.

Se lo avesse saputo non avrebbe dato lo stesso la notizia di Aurora Ramazzotti incinta, ha sottolineato. “Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”. Insomma, la gravidanza della primogenita del cantante e della conduttrice è confermata e il parto, secondo le indiscrezioni, è previsto il prossimo gennaio.

Il futuro papà è Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti da cinque anni e di professione business analyst. La notizia della dolce attesa di Aurora Ramazzotti avrebbe anche riavvicinato Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: per loro, scrive sempre Chi, l’arrivo di un nipotino è una gioia immensa.

Aurora Ramazzotti, tutti a parlare della gravidanza. Lei muta, ma spuntano altre foto