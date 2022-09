Tra i gossip dell’estate c’è sicuramente quello che riguarda Aurora Ramazzotti in dolce attesa. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sarebbe incinta: almeno stando a quando ha scritto il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. E si tratta dello stesso magazine che pochi giorni prima aveva riportato la notizia del test di gravidanza acquistato da mamma e figlia. “La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”, si leggeva su Chi.

Ora lo stesso settimane svela che il test era per Aurora Ramazzotti, che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che dovrebbe nascere a gennaio. Il rumor della gravidanza era già esploso a maggio scorso, ma lei lo aveva smentito con un video ironico: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”.





Al momento Aurora Ramazzotti non ha commentato ufficialmente la notizia. Qualche giorno dopo l’uscita dello scoop su Chi, la figlia di Eros e Michelle aveva postato una foto sui social con questa scritta “Ci vuole calma”. “Calma” si legge sul cappello che indossa, “ci vuole” lo ha aggiunto lei. Il messaggio comunque è chiaro, non è né una conferma né una smentita, ma il messaggio acquisisce comunque un suo valore poiché è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza. Un post che, insomma, dice tutto e dice niente, ma che sta ovviamente attirando l’attenzione dei curiosi.

Insomma Aurora Ramazzotti resta con la bocca cucina sulla notizia della cicogna in arrivo. Per Chi sarebbe incinta del fidanzato Goffredo Cerza e dovrebbe partorire già il prossimo gennaio 2023. La 25enne, però, sul social, mostra ancora la pancia scoperta: pare perfettamente piatta. Ancora nessuna smentita sulla gravidanza a parole: probabile che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti pensa che le parole non servano, crede che basti farmi ammirare così o mentre si dedica a se stessa e si gode i suoi trattamenti di bellezza, così come si nota dalle sue Instagram Stories.

Va detto che in passato Aurora Ramazzotti è intervenuta duramente contro le ‘fake news’ che la riguardavano, mentre alcune volte ci ha ironizzato sopra. Stavolta è andata diversamente: è rimasta per un paio di giorni in religioso silenzio. Poi è tornata dai suoi follower come se nulla fosse, mostrando il ‘presunto’ pancino e stop. Da quello che si vede le forme premaman non ci sono, ma la verità la sa solo Aurora Ramazzotti.

