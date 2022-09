Aurora Ramazzotti incinta, arriva la conferma. A un mese circa dalla spifferata del settimanale Chi, è arrivato il momento di rompere il silenzio per la figlia di Eros e Michelle Hunziker e il fidanzato storico Goffredo Cerza, che ufficializzano la gravidanza con una divertente clip pubblicata su Instagram.

Già durante l’estate era trapelata l’indiscrezione che Aurora Ramazzotti e la mamma, Michelle Hunziker, fossero andate in una farmacia in Sardegna per comprare un test di gravidanza. Poi, il 30 agosto scorso, la bomba data per certa da Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Aurora Ramazzotti è incinta e anche furiosa”. Signorini conferma e rilancia: i dettagli





Aurora Ramazzotti incinta conferma: la verità su Instagram

Per settimane però solo silenzio dalla giovane conduttrice e figlia d’arte, anche se non c’è stato giorno in cui il suo profilo sia stato scandagliato alla ricerca di pancino sospetti. Ora quell’indiscrezione trova finalmente conferma: è davvero incinta. Auri, 25 anni, spetta il primo figlio o figlia da Goffredo Terza, 26.

La conferma è arrivata con un video, o meglio un corto, che Aurora Ramazzotti ha girato nella sua camera da letto con la complicità del fidanzato e di altre voci note fuori campo. Nella clip ripercorre tutte quelle volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa. Tutte false fino a oggi.

Alla fine si vede il presto papà Goffredo Cerza portarle ciambelle e cheeseburger a letto ma Aurora Ramazzotti si lamenta del fatto che il panino non fosse come lei voleva. ”Ma non è che sei incinta?”, le chiede. E lei finalmente conferma: ”Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia. E guarda che tette enormi!”. Nella didascalia si scusa con gli amici per aver negato e aggiunge “È andata così”.