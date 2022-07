Chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti? La domanda sorge spontanea, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono al mare con la donna misteriosa. I due sono stati paparazzati a Mykonos, nella stessa location dell’anno scorso. All’epoca Eros smentì, dicendo che si trattava soltanto di un’amica. Però adesso la vicenda è aa dir poco ridondante. Ed eccolo il cantante romano, nella medesima villa greca e con una compagnia sì nuova, ma ancora una volta misteriosa.

Ci ha pensato Signorini a dare i “la” alla vicenda, pubblicando su Chi Magazine gli scatti che lo vedono in atteggiamenti molto intimi con la donna in questione. Chi Magazine, dopo aver immortalato l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, ha raccontato che Eros a Mykonos ha trascorso dei giorni tra carezze, abbracci e gesti d’affetto assieme alla misteriosa persona. Ma chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti?

Chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti? Le foto dei due

Insomma, va bene tutto, ma ci basterebbe pure solo sapere che fa nella vita o il nome di battesimo! Eccoli i due, nella spiaggia di Fokos Beach, uscite nei ristoranti e relax: così i due si sono riposati e vissuti. Insieme a loro anche il bodyguard tuttofare che segue quasi sempre il cantante. A parte lui, i due erano una coppia in solitaria (e la cosa puzza un po’, non c’è che dire).

Da riportare poi che Eros ramazzotti ha ottimi rapporti sia con la prima ex moglie, Michelle Hunziker, sia con la seconda, Marica Pellegrinelli. Tra l’altro, la conduttrice svizzera l’ha persino voluta nel videoclip di ‘Ama’. Anche pubblicamente Eros e Michelle si sono sostenuti ed hanno speso l’un per l’altra parole di profonda stima e forte affetto. E anche con Marica non ci sono rancori, anzi.

La modella bresciana ha legato con il musicista William Djoko e di recente ha smesso di nascondersi dal gossip, ufficializzando la relazione. Ora però è lui a far parlar di sé, anche se un dubbio ancora ci assale: chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti? Non ci resta che attendere e sperare che qualcuno lo riferisca.

