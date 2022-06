Tomaso Trussardi rompe il silenzio su Eros Ramazzotti. Questo, almeno, è quello che si suppone riguarda l’ultimo messaggio social dell’ex di Michelle Hunziker. Come saprete l’imprenditore bergamasco e la popolare conduttrice hanno annunciato tempo fa la loro separazione dopo oltre 10 anni di matrimonio e due figlie. Ebbene da quel momento, oltre che tra le braccia del nuovo compagno Giovanni Angiolini, Michelle è stata beccata accanto ad un altro suo ex.

Parliamo di Eros Ramazzotti, il cui rapporto con Michelle Hunziker sembra vivere di nuova luce. Un aspetto questo non particolarmente gradito da Tomaso Trussardi. Pochi giorni fa, inoltre, Michelle ha fatto un’importante dichiarazione proprio sul legame speciale con il papà di sua figlia Aurora. In occasione della partecipazione al suo ultimo video musicale Michelle ha detto: “26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore”.





Tomaso Trussardi e l’enigma del messaggio social

Proprio a poche ore di distanza dall’uscita del video “Ama” di Eros Ramazzotti in cui compaiono anche Michelle Hunziker e Aurora, Tomaso Trussardi ha pubblicato un enigmatico messaggio. Tra le Instagram Stories ce n’è una in cui l’imprenditore appassionato di automobilismo cita il testo di una canzone di Luciano Pavarotti e Zucchero: “A volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo”.

Recentemente anche Aurora Ramazzotti, in una intervista al Corriere della Sera, ha spiegato com’è oggi il rapporto tra i genitori: “… loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima”. Poi è arrivato il messaggio di Tomaso Trussardi con la citazione del verso della canzone “Miserere”. Solo una coincidenza o forse queste parole erano in qualche modo dirette a Eros?

Tra gli addetti ai lavori non è un mistero l’atteggiamento di Tomaso Trussardi nei confronti dell’amicizia tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Tra l’altro i due si erano allontanati proprio a seguito del matrimonio di Tomaso con Michelle. Poi, con la separazione, il cantante e la showgirl si sono riavvicinati. Come la figlia Aurora conferma: “L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.

“Io con Eros Ramazzotti”. Michelle Hunzilker, non è più un segreto: ha detto cosa succede