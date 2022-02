Michelle Hunziker è tornata in televisione con Michelle Impossibile, lo show che debuttato mercoledì sera su Canale 5 e che ha tenuto incollati alla tv 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share. Un vero successo per la conduttrice, reduce dal divorzio del secondo marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Seguitissimo il momento della reunion con Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice e papà di Aurora Ramazzotti, che ha assistito allo show da casa pubblicando anche una bellissima storia su Instagram: una foto dell’abbraccio dei genitori e la frase “Che bello”, con tanto cuori rossi. Maria De Filippi ha introdotto l’incontro tra Michelle ed Eros.

La conduttrice, immedesimandosi nel racconto delle storie dei protagonisti di C’è posta per te, ha ripercorso la vita della Hunziker tra carriera e amori e fa riferimento al grande successo del cantante “Più bella cosa”. Qui Michelle Hunziker interviene e spiega: “Beh, quante volte avrei voluto in questi anni cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di poter ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro (Tomaso Trussardi? ndr). Ora è passata una vita, ora vorrei potermi concedere il lusso di cantarla“.





Dopo la performance è il momento dell’ingresso di Eros Ramazzotti, che canta Fuoco nel fuoco. Poi l’abbraccio tra i due e il bacio a stampo che scatena il pubblico con un lunghissimo applauso. I due hanno specificato di essere solo amici, smentendo dunque ogni voce che vorrebbe un ritorno di fiamma dopo la rottura tra la conduttrice e l’ormai ex marito Tomaso Trussardi. Dopo la puntata di Michelle Impossible, in tanti si sono chiesti il motivo dell’addio tra la conduttrice e il cantante. Come spiegato in passato da Michelle Hunziker, è stata la setta a cui la showgirl si era avvicinata in un momento difficile della sua vita a metterla davanti a un bivio.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale. La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta”.