Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti insieme. Non è una novità, ma i genitori di Aurora Ramazzotti negli ultimi tempi hanno trascorso diverso tempo l’uno vicino all’altra. E il gossip si infiamma come sempre quando si parla di loro due. Si sono conosciuti nel 1995 e sono stati insieme per sette anni. Michelle all’epoca aveva 18 anni, ma già a 9 sognava di sposare Eros: “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora, Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’” ha raccontato in un’intervista al settimanale F.

Sposati nel 1998 si sono poi lasciati nel 2002 e nel 2009 è arrivata la separazione. Successivamente Eros Ramazzotti è stato legato sentimentalmente a Marica Pellegrinelli fino al 2019. Storia importante anche per Michelle Hunziker che dal 2011 al 2022 è stata con Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Recentemente è arrivata la separazione ed è iniziata la relazione con Giovanni Angiolini.





Michelle Hunziker vicina a Eros Ramazzotti: che succede?

Fino a pochi giorni fa Michelle Hunziker è rimasta al mare in Sardegna proprio in compagnia di Giovanni Angiolini. Ma recentemente ha scelto la Franciacorta per alcuni giorni di relax, proprio nello stesso posto in cui abita Eros Ramazzotti. Qualche giorno fa, poi, ecco la foto insieme: Michelle ed Eros frequentano infatti la stessa palestra di karate. Ma, attenzione, non è finita.

Dopo quella foto Michelle Hunziker è rimasta in Franciacorta. E dove ha trascorso questi giorni? Beh, proprio tra quei vigneti che sono gli stessi scelti da Eros Ramazzotti per rilassarsi col suo cavallo Guajro. Inoltre domenica 14 agosto la conduttrice ha scelto la palestra di un resort di lusso per svolgere alcuni esercizi. Si tratta dell’Albereta, location meta di tanti vip, che dista soltanto un km dall’abitazione di Eros Ramazzotti? Un’altra coincidenza?

Dunque pare proprio che in questi ultimi tempi Michelle Hunziker ed Erso Ramazzotti siano stati vicini, molto vicini. Non a caso, dopo un periodo di lontananza, i due sono tornati ad avere un buon rapporto, confermato dalla stessa figlia Aurora. E recentemente al Corsera il cantante aveva dichiarato: “Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme. Una nuova cosa li ha uniti