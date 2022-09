Ora c’è la foto. Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato, stop alle chiacchiere: la prova

Trova sempre più conferme il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Dalla separazione da Flavio Briatore, che è il padre di suo figlio Nathan Falco, sono state attribuiti diversi fidanzati alla showgirl calabrese, ma mai è scoccato l’amore per davvero. Ora – forse – le cose stanno cambiando. Stando al settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci starebbe frequentando Giulio Fratini, un imprenditore molto ricco e che ha 12 anni in meno della conduttrice. Il ragazzo appartiene ad una ricca famiglia.

Suo padre è Sandro Fratini e ha avuto un’eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2mila. “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”, si legge su Chi.





Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, le foto che confermano il flirt

Dai diretti interessati non sono arrivate conferme o smentite. Il magazine Di Più è stato tra i primi a portare a galla questa nuova love story, aggiunge nuovi particolari. A quanto pare Elisabetta Gregoraci avrebbe conosciuto il nuovo fidanzato Giulio Fratini a un’inaugurazione e più volte avrebbe passato del tempo con lui al Twiga di Forte dei Marmi (che è di proprietà di Flavio Briatore). Alcuni amici di Giulio Fratini hanno spifferato che lui ed “Elisabetta Gregoraci sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri”.

Sull’ultimo numero di Diva e Donna sono state pubblicate delle foto che ritraggono insieme Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. E si capisce bene che tra i due c’è intesa. Forse è presto per parlare di innamoramento per la showirl, ma le foto pubblicate da Diva e Donna raccontano di una certa complicità tra loro, che hanno trascorso insieme qualche giornata di mare, prima al Twiga, il locale di Flavio Briatore, poi a Noto, in un resort esclusivo della Sicilia. Stando al gossip, Elisabetta Gregoraci e Fratini si frequenterebbero gran segreto.

Elisabetta Gregoraci non sarebbe la prima donna dello spettacolo a cadere ai piedi di Giulio Fratini. Prima di lei, il ragazzo è stato fidanzato con Raffaella Fico e Roberta Morise. Quest’ultima nei giorni scorsi ha così commentato il flirt tra il suo ex ed Elisabetta Gregoraci: “Sono felice per entrambi”. La conduttrice di Camper ha ufficializzato la rottura con il giovane manager toscano lo scorso luglio. “So che le relazioni possono vivere alti e bassi, ma ho resistito”, aveva confidato a cuore aperto al settimanale Confidenze. “Alla fine però è arrivato anche un tradimento da parte sua. Non lo commento, ma ho capito che devo imparare ad essere un po’ meno buona”.

Elisabetta Gregoraci, “primo giorno di scuola per Nathan Falco”: quanto costa la retta