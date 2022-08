Adesso stanno arrivando altre conferme: Elisabetta Gregoraci avrebbe davvero un nuovo fidanzato. Lui non è affatto uno sconosciuto, avendo già avuto in passato delle relazioni sentimentali con delle vip. Nelle scorse ore a fornire maggiori dettagli è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha parlato di un avvistamento in un luogo ben specifico. I due piccioncini starebbero cercando di non mostrarsi pubblicamente, ma sono sempre più sotto pressione e qualche foto potrebbe spuntare presto.

Di Elisabetta Gregoraci non si sta parlando esclusivamente del nuovo fidanzato. Infatti, il figlio Nathan Falco ha ripreso le lezioni a fine agosto perché frequenta un istituto privato internazionale e il calendario imposto agli studenti è un po’ diverso rispetto a quello delle scuole pubbliche. Nathan Falco vive infatti a Montecarlo, dove sorge uno dei migliori istituti europei, The International School of Monaco. La retta va dai 10mila ai 30mila euro l’anno e accoglie studenti dai 3 ai 18 anni. Dovrebbe frequentare questa scuola altri 2 anni.





Elisabetta Gregoraci, conferme: il nuovo fidanzato è Giulio Fratini

Non sono arrivati annunci da parte né di Elisabetta Gregoraci né del presunto nuovo fidanzato. Chi ha comunque sottolineato che i due si troverebbero nella meravigliosa regione Sicilia, probabilmente per godersi ancora un altro po’ di estate prima di fiondarsi nella vita di tutti i giorni. E tra l’altro c’è chi ha notato anche un’altra cosa. In una foto pubblicata da Eli nella città di Noto è arrivato proprio il like della sua possibile fiamma. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando e quali ex famose ha avuto.

Chi ha quindi riportato: “Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”. Sarebbero precisamente al San Corrado di Noto, dove per soggiornare c’è bisogno di almeno 500 euro a notte. Non resta adesso che attendere qualche attività da parte della showgirl calabrese, che potrebbe anche uscire allo scoperto dato che ormai la notizia è praticamente diventata pubblica.

Parlando di Giulio Fratini, lui è un imprenditore molto ricco e che ha 12 anni in meno di Elisabetta Gregoraci. Il padre è Sandro Fratini e ha avuto un eredità consistente con il brand Rifle famoso a livello internazionale. Forbes lo ha inserito nella lista dei talenti under 30. Il genitore è celebre anche per la sua collezione di orologi, avendone più di 2mila.

Elisabetta Gregoraci, “primo giorno di scuola per Nathan Falco”: quanto costa la retta