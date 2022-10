Chiara Ferragni è onnipresente sui social: è il suo lavoro, è la sua vita. Inevitabilmente la sua sovraesposizione la porta ad essere conosciutissima e spesso di parla di lei. Anche quando commette degli errori che poi scatenano polemiche. Era già accaduto una decina di giorni fa quando è stato pubblicato un video della figlia Vittoria, ma si sente un’altra voce femminile (non dell’influencer) dire: dice: “Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso, poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Leo è il figlio maggiore di Fedez e Chiara Ferragni.

Quel video, poi ripostato senza audio, ha riproposto l’attenzione sul tema dello sfruttamento dell’immagine dei figli nel mondo degli influencer. Il popolo del web, come accade spesso, è diviso in due: c’è chi dice che il video è una prova che i figli sono costretti a essere i protagonisti dei contenuti social dei genitori, ed è quasi un dovere, un ‘lavoro’ che devono fare contro voglia; mentre altri non ci vedono niente di male.

Chiara Ferragni, aria di crisi con Fedez: sospetti su un video

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato un video su TikTok, contenuto poi rimosso dopo pochissimo tempo. Nel video l’influencer allude a un momento di crisi con il marito Fedez. Scendendo nel dettaglio della questione, il video pare essere allusivo a una sua personale insoddisfazione di Chiara Ferragni verso suo marito e il suo presunto carattere anaffettivo che ha subito fatto pensare a una crepa nella coppia che è sposata da anni e ha due figli.

A dare più risonanza al fatto c’è il gesto di Chiara Ferragni che rimuove il video. Probabilmente si è resa conto di aver commesso un errore. Il contenuto è stato sostituito con un altro più leggero sui suoi outfit impeccabili. Tuttavia non è sfuggito allo sguardo attento dei più che, dopo questa mossa dell’influencer, hanno iniziato ad avere sempre più sospetti sulla solidità della coppia più social d’Italia. Nel video cancellato Chiara Ferragni riprendeva lo stesso siparietto dei suoi due bimbi, mentre la piccola Vittoria tenta di baciare il fratellino Leone e lui si scansa.

Consapevole di quanto questo contenuto aveva scatenato commenti da parte dei suoi fan, Chiara Ferragni aveva deciso di aggiungere delle scritte a quel video per “battere il ferro finché era caldo”, anche se poi questa mossa si è rivelata un boomerang. In corrispondenza di Vittoria che si accingeva a baciare Leone, infatti, Chiara aveva scritto la parola “Io” mentre su Leone, che scansava la sorellina aveva dichiarato: “Tutte le persone anaffettive che mi scelgo nella vita”. Difficile non notare un riferimento al marito Fedez. I fan della coppia devono aver fatto allarmare l’influencer che ha cancellato il video da Tik Tok.