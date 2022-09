“La perfezione assoluta”. Chiara Ferragni sempre più sensuale: le foto in intimo stordiscono tutti

Chiara Ferragni ha letteralmente tolto il respiro a milioni di italiani. Si è infatti presentata in intimo e le foto pubblicate sul suo profilo sono spopolate da un momento all’altro. Ha sia postato direttamente che dato vita ad Instagram stories bellissime. Per l’esattezza, entrando maggiormente nei particolari, la moglie di Fedez si è recata nella capitale Roma e qui ha sfoderato tutta la sua sensualità con alcune immagini destinate davvero a rendere incandescente l’atmosfera dei suoi fan.

Probabilmente un debole di cuore non potrebbe osservare questa spettacolare visione di Chiara Ferragni in intimo. Non è la prima volta comunque che posta foto simili. Meno di un mese fa si è messa in topless. Nudo tra virgolette perché in realtà Chiara Ferragni ha deciso di censurare i capezzoli con due stelline. Ma questo non è bastato a fermare le critiche, con molti utenti che hanno riempito il posto di frasi e commenti negativi. Cosa che succede ogni volta che l’imprenditrice pubblica una foto in cui mostra, a detta degli utenti, un po’ troppo.





Chiara Ferragni in intimo: le foto spopolano su Instagram

Nella sua stanza dell’albergo in cui soggiorna, Chiara Ferragni si è affacciata anche fuori al balcone e lo ha fatto in intimo per sponsorizzare lo shooting della sua personalissima collezione. Sono stati innumerevoli coloro che hanno voluto lasciare un commento sotto questo post strepitoso dell’imprenditrice digitale. Nella didascalia si è lasciata andare ad un semplice messaggio: “Good morning from Rome. Wearing Intimissimi. New lingerie set. #ChiaraLovesIntimissimi #Intimissimi #adv”.

Tra coloro che hanno commentato sono spiccati i nomi della sorella Valentina Ferragni: “Ecciao” e della sua migliore amica Veronica Ferraro, che ha inserito tre cuori rossi. Emoticon del fuoco da parte dell’altra sorella Francesca e complimenti sono giunti anche da Chiara Biasi. Per il resto una quantità industriale di mi piace e di reazioni positive nei confronti della donna. Ormai è arrivata a 35 anni, ma pare una 20enne per il suo fisico stupefacente e caratterizzato unicamente da dettagli positivi. La perfezione assoluta.

Nei giorni scorsi si è sparsa la voce che Chiara Ferragni fosse incinta del terzo figlio. “Ma solo a me sembra incinta?” e “Anche a meee”, hanno scritto alcuni fan di Chiara. E, come riportato dal sito Funweek, addirittura qualcuno ha già fatto programmi: “Sì normalmente a giugno concepiscono, a settembre lo annunciano in diretta in mondovisione poi a marzo nasce”. Ma non ci sono conferme.

Chiara Ferragni, una foto e gossip già impazzito: “È incinta!”