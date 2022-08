Chiara Ferragni incinta del terzo figlio? Tanti si sono fatti questa domanda alla vista di una delle ultime foto caricate da Ibiza, dove l’influencer e imprenditrice digitale sta trascorrendo le vacanze con marito, figli e amici. A proposito di foto, questo gossip arriva poco dopo la polemica sugli scatti di coppia sulla celebre vetta dell’isola spagnola di Es Vedrà.

Utenti scatenati e Chiara Ferragni e Fedez tacciati di dare un “cattivo esempio”. Anche mamma Marina Di Guardo è intervenuta a bacchettarli: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”, ha scritto.





Chiara Ferragni incinta? La foto che fa scattare i sospetti

Ma Fedez, intervenuto a sua volta dopo una marea di commenti negativi, ha detto di non essere pentito di quello scatto: “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove stia il problema”. Ma torniamo al nuovo gossip: Chiara Ferragni è davvero incinta del terzo figlio?

Anche in questo caso è stata una foto, o meglio un dettaglio, a far scattare il rumor. Tra le tante immagini da Ibiza, Chiara Ferragni ha postato una serie di scatti in discoteca insieme ad un gruppo di amiche tra cui Chiara Biasi, Veronica Ferraro e sua sorella Valentina. Indossava praticamente costume intero e pareo, ma i commenti più “interessanti” non sono sull’outfit.

“Ma solo a me sembra incinta?” e “Anche a meee”, scrivono alcuni fan di Chiara Ferragni. E, come riporta il sito Funweek, addirittura qualcuno fa già programmi: “Sì normalmente a giugno concepiscono, a settembre lo annunciano in diretta in mondovisione poi a marzo nasce”. Molti fautori della tesi terzo figlio in arrivo si sono concentrati sul brick che ha in mano. Non è latte ma acqua e il fatto che stesse bevendo qualcosa di non alcolico sta contribuendo alla voce di un’altra gravidanza. Sarà davvero così?

“Guardate le tettin*”. Chiara Ferragni, il topless in barca. E arriva il commento di Fedez