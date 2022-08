Chiara Ferragni in topless. Non è certo una novità per l’influencer più influente del mondo e moglie di Fedez mostrare le sue grazie, e anche a Ibiza, durante il viaggio di famiglia in cui la coppia ha avuto anche l’onore di trascorrere una serata con il ferrarista Charles Leclerc, ha pubblicato una foto del suo ‘nudo’.

Nudo tra virgolette perché in realtà Chiara Ferragni ha deciso di censurare i capezzoli con due stelline. Ma questo non è bastato a fermare le critiche, con molti utenti che hanno riempito il posto di frasi e commenti negativi. Cosa che succede ogni volta che l’imprenditrice pubblica una foto in cui mostra, a detta degli utenti, un po’ troppo.





Chiara Ferragni in topless con le stelline sui capezzoli

Chiara Ferragni in topless – È infatti un’estate bollente quella di Chiara Ferragni, che sui social pubblica uno scatto più sexy dell’altro dalle sue vacanze. Come detto, i Ferragnez si trovano Ibiza con i figli Leone e Vittoria, oltre a un gruppo di amici, e per le sue vacanze l’influencer ha scelto sempre look sexy e intriganti e pose maliziose e birichine. Trasparenze sul seno, vestiti striminziti e lati b in bella mostra, in questa estate Chiara Ferragni ha deciso di puntare tutto sulla sensualità.

Chiara Ferragni in topless nell’ultima foto pubblicata su Instagram. La moglie di Fedez ha aggirato la censura di Instagram applicando due emoji a forma di stellina per nascondere i capezzoli. Anche Fedez ha commentato la foto scrivendo “Tettine”. Tra i tanti commenti anche quelle di una follower che, ironicamente, dice a Fedez di mettere le stelline anche sulle sue: “Sì ma le stelline anche ai capezzoli di Fedez”.

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto in cui ha sfoggiato il trikini della sua linea e ha mostrato il lato b: “In Chiara Ferragni Brand trikini”, ha scritto l’imprenditrice, mentre subito dopo i follower hanno commentato a pioggia: “Meraviglia delle meraviglie”, “Amo questo bikini”, “Stupenda Chiara”, “Ti dona il colore, sei bellissima”, “Che bel costume, il colore è fantastico ed estivo. Mi piace un sacco”. E altri hanno aggiunto: “Che bella, semplice e dolce”, “Sei una scultura meravigliosa”, “Un quadro perfetto”, “Affascinante, sei veramente una splendida ragazza”.

