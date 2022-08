Chiara Ferragni a Ibiza con un nuovo anello in platino e diamanti: il prezzo

Chiara Ferragni è a Ibiza con la famiglia e non perde occasione di sfoggiare outfit e accessori da paura, tra cui un nuovo anello. Tutti conoscono ormai la sua passione per i gioielli, spesso regalati dai brand ma anche dal marito Fedez. Come la coppia di bracciali in oro bianco e diamanti con le iniziali dei loro due figli, Leone e Vittoria.

O anche, lo scorso Natale, un anello di brillanti. E c he dire della collana Merù coi ciondoli a tema famiglia? Non solo, spesso nelle foto dell’influencer e imprenditrice digitale attirano gli sguardi gli anelli e i bracciali di Cartier in oro e diamanti e anche la famosa collana della collezione Serpenti di Bvlgari col ciondolo a forma di testa di serpente.





Chiara Ferragni anello, quanto costa il nuovo gioiello

Stiamo parlando ovviamente di pezzi costosissimi che però, come detto, sono spesso regali da parte di brand. Lo sono quando si legge nelle Storie Instagram di Chiara Ferragni la scritta “supplied”. E nelle ultime ore, proprio dalla ‘Isla’ dove sta trascorrendo l’estate 2022 insieme a marito e figli ecco un nuovo gioiello, bellissimo quanto prezioso.

Lo ha fatto vedere tra le Storie e in uno degli ultimi post: si tratta di un anello che Chiara Ferragni ha ricevuto da Del Pàramo Vintage Joyas, azienda spagnola specializzata in gioielli vintage, come scrive il sito Fanpage. In platino e diamanti, il prezioso si chiama ‘Romeo e Giulietta’, risale al 1940 e ha un significato importante.

È stato realizzato proprio da appassionati della storia dei due innamorati, che volevano appunto un anello che rappresentasse quel sentimento assoluto attraverso un oggetto prezioso dal design unico. Al centro del gioiello che ora brilla sulla mano di Chiara Ferragni è ben visibile un spada conficcata su un cuore tempestato di diamanti. Il prezzo? Come si legge tra i commenti del post, costa 2800 euro.

