Pazzesca visione per i follower di Instagram, che hanno potuto godersi delle foto molto sexy da parte di una mamma vip. La donna ha deciso di immortalarsi in costume, senza alcuna paura di mostrarsi a 60 anni. Ed effettivamente non sembrerebbe affatto una persona di quella età, visto che ha sfoderato un corpo da urlo, che ha fatto impazzire veramente chiunque. Uno spettacolo della natura quello a cui hanno assistito i seguaci della mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, con un bikini da far impallidire le ventenni.

Ebbene sì, la donna in questione che ha pubblicato diverse foto estive è proprio la mamma di Chiara Ferragni. Marina Di Guardo ha una forma fisica smagliante e il bikini lo ha dimostrato. A proposito della moglie di Fedez, giorni fa si è soffermata sui nomi dei figli: “Leone? Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone. Il nome Vittoria mi è sempre piaciuto, è stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix”.





La mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo in bikini a 60 anni

La mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, è di una bellezza incantevole e l’imprenditrice digitale ha sicuramente preso i lati migliori del genitore. La donna è in totale relax in una delle zone più belle della nostra Italia, ovvero la Costa Smeralda in Sardegna. Tra l’altro, il sito Today ha rivelato che la madre di Chiara, che è un’ottima scrittrice, ha presentato il suo nuovo libro Dress code rosso sangue nel corso di un evento, organizzato dallo Yacht Club di Porto Rotondo.

Ovviamente non poteva mancare la reazione della figlia Chiara Ferragni, che dopo aver ammirato il bikini sfoderato dalla signora Marina Di Guardo ha commentato con tre emoticon raffiguranti occhi innamorati. Altri follower della donna hanno aggiunto: “Sei stupenda”, “Una bellezza incredibile”, “Ma sei una donna meravigliosa”, “Complimenti, sei uno spettacolo della natura e la classe non è acqua. Stupenda e perfetta”, “Sei sempre giovanissima Marina, non possiamo che complimentarci”.

Ma su Chiara Ferragni si è abbattuta anche una polemica, scatenata da Selvaggia Lucarelli: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. – ha tuonato senza mezzi termini la giornalista, che ha poi proseguito – È un reato”.

