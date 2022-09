La gaffe di Chiara Ferragni. Filmare ogni istante della vita e sottoporlo a milioni di follower significa anche fare molta attenzione a quello che si pubblica. E l’imprenditrice e influencer più famosa del mondo lo sa bene. Ogni sua mossa è seguitissima da milioni di persone e, come spesso capita, la gaffe è dietro l’angolo.

Pochi giorni fa la moglie di Fedez era finita sotto l’occhio del ciclone a causa di un selfie scattato insieme al marito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. “Un vero onore”, ha scritto a corredo della fotografia, ovviamente postata sui social, e da lì è partito il fiume di critiche.





La gaffe di Chiara Ferragni, mostra una borsa ma esce con un’altra

Anche in questo caso Chiara Ferragni è stata protagonista di una gaffe. Involontaria, certo, ma qualcuno non ha perdonato e ha criticato la scelta della moglie di Fedez di scattare una foto insieme al presidente della Repubblica indossando gli occhiali da sole. “Con quegli occhiali vicino al presidente…”, scrive nei commenti un utente. E ancora: “Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere”.

Ora Chiara Ferragni è ricaduta in fallo compiendo una clamorosa gaffe. A riportare la notizia è la pagina Instagram Very Inutil People, dove è stato pubblicato il filmato della Instagram Story della influencer in cui, pronta per uscire, chiede ai suoi follower un consiglio sulla borsa da mettere per l’uscita con il marito Fedez. Chiara Ferragni mostra due mini borsette della sua collezione, una color argento e una nera, e mostrando quella nera mostra il suo outfit: stivali rosa, mini nera, crop top bianco, cappotto e la borsetta nera della sua collezione.

Ma quando posta la foto dall’ascensore, ecco la gaffe. Chiara Ferragni indossa un’altra borsa, la bellissima e costosissima Birkin d’Hermès sfoggiata già qualche giorno fa per il primo giorno di scuola del figlio Leone. Sotto al post una pioggia di commenti ironici e critiche: “Fa schifo pure a lei”, “Se fanno schifo pure a lei!!! Regina del marketing proprio”, “Fa cag*** anche a lei”, “Quella col cartellino l’ha lanciata nell’indifferenziata?”.

“Ma come ti permetti”. Chiara Ferragni, polemica dopo la foto con Mattarella. I fan senza parole